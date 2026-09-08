Grupo Volkswagen pondera vender fabricante de motas italiana Ducati

A Volkswagen AG está a ponderar alienar a fabricante de motociclos Ducati, no âmbito de uma revisão abrangente do vasto portfólio do conglomerado automóvel alemão, segundo avança a Bloomberg.

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Em entrevista à agência financeira, o diretor executivo da Audi, Gernot Döllner, revelou que a marca italiana está entre as 600 das 2.000 empresas da Volkswagen que estão a ser analisadas. A histórica fabricante de motos de alto desempenho faz parte do grupo Audi da VW.

“No seio do Grupo Volkswagen, estamos empenhados numa gestão disciplinada e responsável do portfólio. Faz parte do processo de avaliação que também discutamos a Ducati, mas nada foi decidido”, afirmou Döllner.

A empresa sediada em Bolonha (Itália), conhecida por fabricar “supermotociclos” como a Panigale, poderá valer cerca de 1,25 mil milhões de euros, com base nas avaliações de empresas semelhantes, segundo o analista da Bloomberg Intelligence, Michael Dean.

A Volkswagen está a tentar reduzir a sua carteira, num esforço para tornar mais competitiva a maior fabricante de automóveis da Europa. Na semana passada, o conselho de supervisão aprovou um pacote de reestruturação que prevê a redução do seu portfólio de negócios e participações em cerca de um terço. Em junho, o grupo concordou em vender 51% da sua unidade de motores navais Everllence, o que deverá gerar receitas de cerca de 7,4 mil milhões de euros.

A Ducati foi adquirida pela Audi em 2012. A empresa ponderou vender a marca de motociclos em 2017, mas abandonou o processo devido à oposição dos representantes sindicais alemães. Desde então, a Ducati tem vindo a reforçar a sua posição como uma das marcas dominantes no mundo das corridas de motos, tendo conquistado seis campeonatos consecutivos de construtores do MotoGP desde 2020.

O seu sucesso ajudou a conferir à marca uma espécie de aura da Ferrari no mundo das motos, com os seus seguidores ferozmente leais, conhecidos como “Ducatisti”. Anualmente, vende cerca de 50.000 unidades. Só em 2025, gerou 925 milhões de euros de receitas e um lucro operacional de 52 milhões de euros.