Iberis Capital lidera ronda de seis milhões de euros na startup de saúde Hope Care

A Hope Care, especializada em software médico certificado para monitorização remota de doentes, fechou uma ronda de financiamento Série A de seis milhões de euros, composta integralmente por novo capital. A ronda foi liderada pela Iberis Capital, com a participação da Vieira de Matos – VDM Capital, S.A., e da Buenavista Equity Partners, acionista da empresa.

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O novo financiamento será utilizado para apoiar a expansão da empresa na Europa, nomeadamente através do reforço das equipas comerciais e operacionais e do lançamento de novos programas de monitorização remota de doentes. A Hope Care já disponibiliza estes serviços em Portugal e França, onde está presente. A empresa tem ainda um projeto em curso na Suíça.

“Esta Série A marca uma nova etapa para a Hope Care”, afirmou José Paulo Carvalho, Founder e CEO da Hope Care, citado em comunicado. “Depois de mais de uma década a trabalhar com instituições de saúde, construímos uma plataforma regulamentada que oferece resultados mensuráveis para doentes, profissionais de saúde e sistemas de saúde. Com o apoio dos nossos investidores, estamos agora bem posicionados para acelerar a nossa expansão europeia e levar este modelo de cuidados a mais organizações de saúde”, explica o responsável.

Na Alemanha, a tecnológica portuguesa criou recentemente a Hope Care GmbH, com sede em Erlangen, no Medical Valley, um dos principais centros europeus de inovação na área da saúde. A primeira implementação da empresa no mercado alemão está prevista para outubro.

A expansão internacional da empresa parte de uma presença já consolidada em Portugal. Com sede em Óbidos, a Hope Care tem a sua tecnologia instalada em 15 Unidades Locais de Saúde, abrangendo cerca de 45% dos utentes inscritos no Serviço Nacional de Saúde (SNS), além dos Serviços Regionais de Saúde da Madeira e dos Açores.

A plataforma é também utilizada por prestadores privados de cuidados de saúde, organizações de apoio social e municípios. A empresa registou ainda um crescimento das vendas no primeiro semestre de 2026, que atingiram 2,5 vezes o valor registado no mesmo período do ano anterior.

A Hope Care desenvolve a OpMA, uma plataforma regulamentada para monitorização remota de doentes e telessaúde. A solução permite reunir dados de dispositivos médicos, informação reportada pelos doentes e fluxos de trabalho clínicos numa única plataforma, sendo utilizada em programas dirigidos a diferentes doenças crónicas.

Para João Henriques, Partner da Iberis Capital, o crescimento da Hope Care surge num contexto de pressão crescente sobre os sistemas de saúde europeus devido ao aumento das doenças crónicas. O responsável considera que a empresa reúne capacidade tecnológica e experiência clínica para expandir a solução nos sistemas públicos de saúde europeus.