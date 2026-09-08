Instituto Coordenadas cria uma equipa para estudar a contribuição histórica da Espanha para a construção do mundo moderno

O Instituto Coordenadas de Governança e Economia Aplicada criou uma Equipe de Divulgação Histórica com o objetivo de investigar, analisar e divulgar a contribuição da Espanha e do mundo hispânico para a construção do mundo moderno, a partir de uma perspetiva baseada em evidências históricas, rigor académico e análise comparativa.

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De acordo com a organização, a nova iniciativa pretende ser permanente e reunirá especialistas de diferentes disciplinas para desenvolver estudos, relatórios, publicações e atividades de divulgação com o objetivo de levar a toda a sociedade alguns dos principais marcos da história da Espanha e sua influência na evolução política, jurídica, científica, económica e cultural do Ocidente.

Como primeiro projeto, o Instituto Coordenadas apresentou a coleção “Espanha, o Novo Mundo e a Hispanidade a partir da realidade histórica”, uma série inicial de dez documentos informativos que abordarão algumas das contribuições mais relevantes da Espanha para a história universal.

A coleção analisará temas como o papel dos Reis Católicos no nascimento do Estado moderno, a organização política do Novo Mundo, a influência da Escola de Salamanca no desenvolvimento do Direito Internacional, a liderança de Isabel a Católica, a primeira globalização promovida pela Monarquia Hispânica, os antecedentes dos direitos humanos, o modelo político da Monarquia Hispânica, a contribuição espanhola para a ciência e o conhecimento, a projeção internacional da língua espanhola e a validade da Hispanidade como um ativo estratégico do século XXI.

De acordo com o Instituto, o objetivo desta iniciativa é contribuir para uma melhor compreensão da história da Espanha através de uma divulgação acessível, baseada na pesquisa histórica mais sólida, incorporando as principais contribuições da historiografia nacional e internacional e contextualizando os eventos dentro dos grandes processos de transformação da história mundial.

O projeto parte do princípio de que a compreensão do presente exige um conhecimento mais profundo do passado e que a história da Espanha constitui parte essencial da construção da civilização ocidental, da primeira globalização e do desenvolvimento de instituições, princípios jurídicos, redes comerciais e espaços culturais que mantêm uma influência notável nos dias de hoje.

A Equipe de Divulgação Histórica desenvolverá continuamente novas linhas de pesquisa sobre história política, institucional, jurídica, económica, científica e cultural, além de promover seminários, encontros, publicações e projetos educacionais com o objetivo de fortalecer o conhecimento do património histórico espanhol a partir de uma perspetiva aberta, comparativa e internacional.

Com esta iniciativa, o Instituto Coordenadas pretende consolidar-se como um centro de referência para a análise e divulgação da contribuição histórica de Espanha para o mundo contemporâneo, promovendo o conhecimento baseado em fontes documentais, investigação académica e factos historicamente comprovados.