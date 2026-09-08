Jacob Petrus alerta no eFORUM 2026 que “as mudanças climáticas deixaram de ser uma hipótese”

O diretor do programa ‘Aquí la Tierra’ da TVE participou da apresentação ‘O Mediterrâneo: um ponto crítico diante da crise climática’, no bloco dedicado à água e à sustentabilidade, onde alertou sobre a especial vulnerabilidade da bacia do Mediterrâneo ao aquecimento global.

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Durante o seu discurso, Petrus destacou que esta região está a passar por um aumento nas noites tropicais, episódios mais intensos de chuvas torrenciais, tempestades marítimas que afetam o litoral e consequências diretas em atividades como a pesca e a agricultura.

“Os riscos são globais, mas profundamente locais”, disse a comunicadora científica, que insistiu que a resposta à crise climática não pode recair exclusivamente sobre governos ou grandes empresas.

Nesse sentido, ele defendeu a necessidade de envolver toda a sociedade na resolução de desafios como a escassez de água, a poluição, a perda de biodiversidade e a segurança alimentar. “Os cidadãos precisam entender os problemas e as soluções para se envolverem ativamente”, enfatizou.

Petrus também destacou o papel de espaços de debate como o eFORUM na transmissão de informações rigorosas e transparentes em um contexto marcado por desinformação e imediatismo, contribuindo assim para gerar maior conscientização social sobre a transição para modelos mais sustentáveis.

A edição de 2026 do eFORUM reuniu especialistas, representantes institucionais e líderes empresariais de Maiorca para debater temas relacionados à gestão da água, energias renováveis ​​e proteção dos ecossistemas. O evento foi organizado em colaboração com a Fundação de Turismo Responsável de Maiorca, a Agência Estratégica de Turismo das Ilhas Baleares, o Ministério da Energia e Negócios, a Garden, a Melchor Mascaró, a AENOR e a Autoridade Portuária das Ilhas Baleares.

O dia de inauguração contou também com a participação da presidente do Governo das Ilhas Baleares, Marga Prohens, que definiu a fase atual como “a legislação da água” e anunciou um investimento de 713 milhões de euros destinado a melhorar as infraestruturas hídricas e a proteger os aquíferos das ilhas.

Durante as diversas sessões, especialistas e representantes de entidades como a Mallorca Preservation, a AENOR e o Cluster de Transição Ecológica também abordaram medidas relacionadas à reparação de perdas em redes de distribuição, à descarbonização, à promoção de comunidades energéticas e ao desenvolvimento de modelos de economia circular.