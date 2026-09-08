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Lloyd’s dá luz verde à HDI Global UK & Ireland para a criação de um novo syndicate

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  • 17:47

A HDI Global UK & Ireland obteve aprovação, em princípio, da Lloyd’s para criar o syndicate 2029. Será gerido em parceria com a fornecedora de serviços de seguros PoloWorks.

A seguradora HDI Global UK & Ireland obteve a aprovação, em princípio, da Lloyd’s para criar o syndicate 2029, anunciou a empresa esta terça-feira em comunicado.

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Simon Hunt, CEO da HDI Global UK & Ireland. “O estabelecimento deste syndicate vai permitir-nos oferecer uma maior diversidade de opções aos clientes e corretores, ampliar o nosso alcance e criar novas oportunidades de crescimento sustentável”.

O novo syndicate será gerido em parceria com a fornecedora de serviços de seguros PoloWorks, entidade responsável por ceder a infraestrutura técnica e o suporte operacional necessários no ecossistema da Lloyd’s. A operação insere-se no plano estratégico de expansão global da empresa denominado Xcelerate29.

Apesar do aval inicial do mercado londrino, o início das operações de subscrição e a aceitação de riscos por parte do syndicate 2029 continuam sujeitos à conclusão dos trâmites regulamentares e autorizações finais previstos para os próximos meses.

A entrada na plataforma da Lloyd’s permite à seguradora de origem alemã diversificar a oferta de seguros corporativos e de especialidade, utilizando a presença global e a capacidade de distribuição da Lloyd’s para captar novos negócios em mercados de elevado perfil de risco.

Simon Hunt, CEO da HDI Global UK & Ireland, afirma que “a aprovação em princípio da Lloyd’s reflete a solidez da nossa estratégia e o compromisso de longo prazo com o mercado. O estabelecimento deste syndicate vai permitir-nos oferecer uma maior diversidade de opções aos clientes e corretores, ampliar o nosso alcance e criar novas oportunidades de crescimento sustentável”.

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