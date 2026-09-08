Matosinhos abre concurso público para elaborar projeto de execução de videovigilância

A Câmara de Matosinhos abriu um concurso público para a elaboração do projeto de execução do sistema de videovigilância, num valor de 18.490 euros, segundo publicação esta sexta-feira em Diário da República (DR).

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Questionada pela Lusa, a autarquia do distrito do Porto, liderada pela socialista Luísa Salgueiro, explicou que este projeto de execução visa a realização dos estudos necessários, a definição das localizações das câmaras de videovigilância, as medições, o orçamento e as peças necessárias ao posterior lançamento da empreitada.

Em março, a câmara adiantou que vai instalar 86 câmaras de videovigilância em 56 locais do concelho no último trimestre deste ano, num investimento que rondará os 2,5 milhões de euros.

Segundo a câmara, esta é uma etapa fundamental, tendo em conta a complexidade técnica e operacional de um sistema desta natureza e que corresponde, aliás, ao percurso seguido por outros municípios que já implementaram sistemas de videovigilância urbana.

O processo para a instalação do sistema de videovigilância urbana de Matosinhos está, atualmente, na fase final do procedimento de autorização, indicou. “O pedido já percorreu as diferentes etapas de análise e pronúncia das entidades competentes, encontrando-se neste momento no Ministério da Administração Interna (MAI) para decisão final”, avançou.

Por isso, atendendo ao estado de desenvolvimento do processo, o município considerou estarem reunidas as condições para avançar, em paralelo, com a preparação técnica necessária à futura instalação do sistema.

O município pretende antecipar e preparar todas as condições técnicas necessárias para que, obtida a autorização final do MAI, seja possível prosseguir com a maior celeridade para as etapas seguintes da implementação do sistema, salientou.