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MiGRA transforma enxaqueca numa “prisão” em campanha de sensibilização

 + M,

A iniciativa procura combater a perceção de que a enxaqueca é apenas uma dor de cabeça e mostrar como a doença pode interferir na vida profissional, familiar e social.

“A enxaqueca é uma prisão” é o conceito da nova campanha da MiGRA Portugal, criada pela Circle, que pretende chamar a atenção para o impacto de uma doença que afeta cerca de dois milhões de pessoas em Portugal. A campanha, que conta com estratégia de comunicação da Guess What e o apoio da Sociedade Portuguesa de Cefaleias e da AbbVie, recorre à metáfora da prisão para representar as limitações impostas pelas crises de enxaqueca.

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A iniciativa procura combater a perceção de que a enxaqueca é apenas uma dor de cabeça e mostrar como a doença pode interferir na vida profissional, familiar e social. Segundo dados da European Migraine and Headache Alliance, 92% das mulheres com enxaqueca em Portugal referem limitações na capacidade de trabalhar, estudar ou realizar atividades durante pelo menos um dia.

“Continuamos a ver demasiadas pessoas a normalizar uma dor que não deveria ser normal. Queremos que quem sofre de enxaqueca reconheça os sinais, procure ajuda e saiba que existem opções de acompanhamento e tratamento”, refere Isabel Pireza, presidente da Mesa da Assembleia Geral da MiGRA Portugal, citada em comunicado.

A campanha inclui ações de sensibilização e rastreios gratuitos, que decorrem entre 11 e 19 de setembro em Lisboa, Coimbra, Porto, Portimão e Tomar. O objetivo é identificar possíveis sintomas de enxaqueca e encaminhar os casos para acompanhamento médico.

A criatividade é da Circle, com direção criativa de André Torrado e direção de arte de Luis Wengorovius. A produção é da Bonzi e a realização de Vera Braga.

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