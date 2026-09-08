Moção de censura abre nova frente de desgaste para Montenegro e ensaia batalha do OE2027
A moção de censura do Chega não vai derrubar o Governo, mas agravará o desgaste de Montenegro e testa forças para a batalha do Orçamento do Estado para 2027.
A moção de censura apresentada pelo Chega contra o Governo de Luís Montenegro será chumbada no Parlamento, mas pode trazer ganhos para o partido. Com o PS já comprometido com o voto contra — uma moção de censura exige uma maioria absoluta de 116 dos 230 deputados para ser aprovada –, André Ventura não tem condições para derrubar o Executivo. Tem, porém, uma oportunidade para prolongar o desgaste do Governo, manter Luís Neves no centro do debate político e tentar apresentar o Chega como a verdadeira alternativa à AD.
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O debate e a votação da iniciativa estão marcados para esta terça-feira, 8 de setembro, às 15h, depois de o ministro da Administração Interna ser ouvido no Parlamento, às 10h. Luís Neves será, assim, confrontado com os deputados durante toda a jornada parlamentar em que o Chega tentará transformar as polémicas que o envolvem numa crise política contra Montenegro.
Formalmente, o Governo deverá sair incólume. Politicamente, a história é outra. “Não haverá impacto sobre o Governo, ou sobre a Assembleia da República, do ponto de vista formal”, antecipa Paula do Espírito Santo, professora do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) da Universidade de Lisboa. Mas, acrescenta, a nível político, a iniciativa representa “mais uma moção de censura do Chega” e obriga Governo e oposição a reagir “nesta trajetória planeada de desgaste em múltiplas frentes”.
A professora considera ainda que o debate será um palco para “expor fragilidades setoriais”, nomeadamente as polémicas relacionadas com a Administração Interna, funcionando como instrumento de “desgaste de imagem pública da governação”. É este o principal ganho do Chega.
Sílvia Mangerona, politóloga, investigadora e professora universitária, considera que o impacto da moção será “sobretudo de imagem”. A derrota parlamentar está praticamente garantida, diz, pelo anúncio do voto contra do PS e da Iniciativa Liberal, mas o debate dará “palco aos argumentos” relacionados com os processos judiciais e administrativos que envolvem o ministro da Administração Interna.
Mais do que a moção de censura em si, é a permanência do governante que continua a funcionar como problema político para o Executivo. André Azevedo Alves, professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, resume-o assim: “Há um impacto de desgaste no Governo mas que resulta mais da exposição contínua ao caso Luís Neves e da não substituição do ministro da Administração Interna do que da moção de censura (que será reprovada) propriamente dita.” Ou seja, a iniciativa do Chega não cria a crise. Amplifica-a.
Há um impacto de desgaste no Governo mas que resulta mais da exposição contínua ao caso Luís Neves e da não substituição do ministro da Administração Interna do que da moção de censura (que será reprovada) propriamente dita.
É precisamente a gestão do caso Luís Neves que poderá tornar mais difícil ao Executivo sair politicamente ileso do debate. Para Sílvia Mangerona, “O Governo está em processo autofágico lento e penoso; e o caso Luís Neves é o ‘elefante na sala’ no atual Executivo de Luís Montenegro”. Na sua leitura, o problema ganha uma dimensão particularmente delicada porque a AD, depois de regressar ao Governo com novas eleições, enfrenta novamente uma crise associada a dúvidas de conduta ética.
O caso envolve várias polémicas, entre as quais a utilização pelo ministro de uma viatura apreendida pela PJ, questões relacionadas com materiais químicos associados a droga, armas desaparecidas, a falta de apresentação da declaração de rendimentos e alegados conflitos de interesses. Luís Neves sustenta que a utilização da viatura era legal e autorizada.
Para Mangerona, a própria comunicação do ministro tem contribuído para agravar o problema: o seu discurso “populista” e polarizador, associado à ausência de esclarecimentos considerados suficientes, acaba por alimentar a crise política.
André Ventura percebeu esse ponto de fragilidade e centrou a sua moção na decisão de Montenegro de manter o ministro no Governo. O líder do Chega considera que a permanência de Neves colocou em causa a autoridade política do primeiro-ministro e fala numa situação de “absoluta insustentabilidade” ética e institucional.
PSD e CDS fecham fileiras, mas o desconforto existe
No Parlamento, a reação previsível será de coesão. Paula do Espírito Santo antecipa que, “forçados a defender o Executivo, PSD e CDS-PP fecharão fileiras em torno do Governo, centrando-se na importância do rumo governativo do Governo e no trabalho que este tem vindo a realizar” e procurando apresentar a iniciativa de Ventura como uma tentativa de “criar crises artificiais”. É o efeito clássico de uma censura sem votos para passar: a oposição apresenta o ataque, mas a maioria reage com uma defesa conjunta do Governo.
O problema é que a aparente coesão parlamentar pode esconder um desconforto político crescente. André Azevedo Alves reconhece que existe “um mal-estar crescente” no próprio PSD com a manutenção de Luís Neves, embora não espere que isso seja exibido publicamente durante o debate.
O caso Luís Neves acabará por dividir internamente o PSD e, mais tarde ou mais cedo, o Governo terá de tomar uma decisão caso não queira perpetuar uma crise política no próprio PSD.
Mangerona antecipa mesmo uma consequência mais profunda: “O caso Luís Neves acabará por dividir internamente o PSD e, mais tarde ou mais cedo, o Governo terá de tomar uma decisão caso não queira perpetuar uma crise política no próprio PSD”. A votação de terça-feira poderá, por isso, mostrar uma AD unida no hemiciclo, mas não necessariamente eliminar as dúvidas que existem nos bastidores.
PS: estabilidade contra liderança da oposição
O voto contra do PS resolve a aritmética parlamentar, mas cria um problema político para os socialistas. José Luís Carneiro já tinha afirmado que o partido não contribuiria para uma nova crise política; a direção parlamentar confirmou depois que o PS não vai viabilizar a iniciativa. Paula do Espírito Santo considera a posição coerente com a estratégia socialista de “não ser uma fonte de instabilidade e de criação de desvios ineficazes da atenção mediática”. Mas há uma consequência inevitável: ao rejeitar a moção, o PS “viabiliza indiretamente a continuidade do Governo da AD”.
Para limitar esse efeito, prevê a politóloga, “os socialistas terão de explicar que votam contra a censura por razões de estabilidade institucional do país e não por cumplicidade com o Executivo”. O risco, porém, é precisamente esse argumento acabar por beneficiar o Chega.
André Azevedo Alves considera que o PS fica numa situação “pouco confortável”, porque Ventura consegue “colar” os socialistas à AD, “ainda por cima associando ambos à defesa de Luís Neves”.
Para Sílvia Mangerona, o problema é ainda mais estrutural. O PS “sairá a perder”, porque está a disputar a liderança da oposição e, eventualmente, condições para voltar a formar Governo. “Não pode, por isso, ficar no muro dos ‘mornos’”, avisa.
Os socialistas terão de explicar que votam contra a censura por razões de estabilidade institucional do país e não por cumplicidade com o Executivo.
É uma equação difícil para os socialistas: votar a favor da moção poderia precipitar uma crise política e contrariar a estratégia de estabilidade; votar contra permite ao Chega acusá-los de ajudar a manter Montenegro no poder.
Enquanto PS e Governo enfrentam dilemas, “o Chega é o único partido que nesta equação política não tem nada a perder”, considera Sílvia Mangerona. Pelo contrário, acrescenta, o partido “arrisca-se a dominar um dos episódios que mais capitalizará o seu crescimento”.
Paula do Espírito Santo diz que Ventura assume o “protagonismo” de uma atuação mediática e parlamentar destinada a afirmar o Chega como a “suposta oposição única”, obrigando Governo e restantes partidos a responder.
André Azevedo Alves identifica dois ganhos concretos: Ventura pode transmitir a imagem de que “o PS está colado à AD” e de que a única alternativa real a esse bloco é o Chega. Ao mesmo tempo, consegue provocar desgaste adicional no Executivo através da exposição continuada ao caso Luís Neves.
Por isso, o chumbo da moção pode ser, paradoxalmente, uma vitória política relativa para o Chega. O objetivo não é necessariamente derrubar o Governo na terça-feira. É ocupar o palco.
Uma antecâmara do Orçamento do Estado
Mas a votação de 8 de setembro ganha uma importância que ultrapassa Luís Neves. Paula do Espírito Santo considera que a moção é “um ensaio geral e um teste de forças antes da apresentação do OE2027”. A iniciativa poderá, desde já, “marcar as expectativas quanto ao desfecho e posicionamento posterior do Chega na votação do OE” e colocar a pressão sobre a viabilização do Orçamento “nos ombros do Partido Socialista”.
André Azevedo Alves chega à mesma conclusão: a moção “torna ainda mais claro que a viabilização do OE deverá ser feita prioritariamente com o PS”. E Sílvia Mangerona vê no debate da moção a “antestreia” de uma nova sessão legislativa que antecipa como “nada tranquila”. Na sua análise, o momento do OE2027 pode agora revelar-se “mais delicado” do que parecia antes da crise Luís Neves.
A moção funciona como uma espécie de fotografia inicial da nova correlação de forças. O Chega tenta ocupar o espaço da oposição mais dura, o PS procura demonstrar responsabilidade sem abdicar da crítica e a AD precisa de provar que consegue manter uma maioria parlamentar funcional apesar do desgaste provocado pelo caso Luís Neves.
Mas há uma variável adicional: Belém. A moção surge num momento em que a relação entre o Presidente da República e o primeiro-ministro também se deteriorou. Montenegro rejeita pressões públicas para afastar Luís Neves e diz que governa de acordo com as suas convicções, enquanto António José Seguro nega estar a enviar “recados” através de terceiros.
A tensão foi alimentada por declarações de figuras próximas do Presidente, como Álvaro Beleza e Adalberto Campos Fernandes, que defenderam que o caso não podia prolongar-se indefinidamente e levantaram dúvidas sobre o funcionamento das instituições.
Seguro, por seu lado, tem evitado pedir diretamente a demissão do ministro e insiste na necessidade de cada órgão de soberania assumir as suas responsabilidades.
O chumbo da moção resolve a questão formal, mas mantém o problema político: a permanência de Luís Neves, o desgaste do Governo, o desconforto no PSD, a dificuldade do PS em liderar a oposição, a ascensão do Chega e a tensão entre Presidente e primeiro-ministro. Tudo isto transitará para a discussão que realmente poderá decidir o equilíbrio parlamentar da nova sessão legislativa: o Orçamento do Estado para 2027.
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