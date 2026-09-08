Moscovo encerra consulado alemão na Rússia
A Rússia vai fechar o consulado alemão em São Petersburgo até 18 de setembro em resposta às recentes "ações hostis" de Berlim e todos os funcionários devem deixar o país até essa data.
A Rússia vai fechar o consulado alemão em São Petersburgo até 18 de setembro em resposta às recentes “ações hostis” de Berlim. Embora a embaixada e os serviços consulares em Moscovo permaneçam abertos, o consulado no noroeste do país deve cessar todas as operações e todos os funcionários devem deixar a Rússia até essa data.
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“Foram as autoridades alemãs que, mais uma vez, provocaram uma nova escalada nas relações bilaterais. Toda a responsabilidade pelas consequências recai inteiramente sobre o Governo da Alemanha”, vincou o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo em comunicado, referindo-se às acusações do Governo alemão de que a Rússia esteve por trás dos ataques de drones com explosivos no aeroporto de Leipzig, citado pelo Politico.
A 4 de agosto foi encontrado no aeroporto de Leipzig um drone equipado com uma carga explosiva e houve uma suposta colisão de um segundo veículo aéreo não tripulado com um avião de carga da empresa DHL. Dez dias depois, foi encontrado um terceiro aparelho, bem como explosivos.
A Rússia rejeita as acusações que considera como “fabricadas”. O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que Berlim não tem provas de que a Rússia represente uma ameaça para a Alemanha e associou as acusações do país à difícil situação política interna.
Moscovo também anunciou na passada semana que vai encerrar todas as filiais do Instituto Goethe no país, na sequência da decisão de Berlim de fechar o centro cultural Casa Russa na cidade alemã de Bona, igualmente a partir do dia 18 de setembro.
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