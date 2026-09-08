Municípios querem nova IGAL a fiscalizar e Tribunal de Contas a aconselhar

Princípio da confiança e celeridade na execução dos projetos camarários. Estes são dois pressupostos que o presidente da associação de municípios (ANMP) aponta como primordiais na questão do fim do visto prévio do Tribunal de Contas (TdC) para investimentos até dez milhões de euros.

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Pedro Pimpão, presidente da ANMP, defende um “Estado mais ágil” e não descarta o “reforço do escrutínio” às autarquias, as quais, ressalva, já são hoje as entidades mais escrutinadas do país. Numa audição no Parlamento, o autarca de Pombal diz: “Devemos estar concentrados em confiar. Quando houver dolo ou culpa grave, sancionar”, pretende a ANMP, defendendo o prazo de cinco anos para prescrição dos processos. “Não podemos estar eternamente à espera”, afirmou Pimpão na comissão parlamentar que decorreu nesta terça-feira.

Para a ANMP, diz o seu presidente, a fiscalização dos procedimentos deverá recair sobre uma instituição como a Direção-Geral da Administração Local (DGAL), extinta no tempo da troika com Passos Coelho e integrada na Inspeção-Geral das Finanças:

"Entendemos que a DGAL devia ser ativada. Devia maior especialização naquilo que é a auditoria às autarquias locais. Temos especificidades próprias e o que pretendemos da parte de uma instância inspetiva, seja ela qual for, é que deve haver compromisso para apoiar as instituições no princípio de confiança das instituições. Temos de confiar nas instituições e promover a segurança jurídica, para que os processos sejam mais ágeis, mais céleres e consigamos executar o mais rapidamente possível os nossos compromissos.”

Ainda no que concerne ao fim do visto prévio do Tribunal de Contas aos investimentos até dez milhões de euros, Pimpão defende que “se o objetivo desta alteração legislativa é aumentar a celeridade”, estão “perfeitamente confortáveis com esse limiar”, abaixo do qual estão “90% dos contratos”, assegura o líder da associação dos municípios. O social-democrata destaca, por outro lado, que “a partir dos 950 mil euros, os contratos estão sujeitos a comunicação ao TdC. Serão avaliados e auditados. Não deixam de estar sujeitos a escrutínio”, defende, apontando a análise da viabilidade financeira do projeto como a função primordial do tribunal: “É para isso que serve o TdC”.

Pedro Pimpão assegura que existem “medos e receios” de autarcas sobre uma “decisão que possa ser questionável. Devíamos combater uma administração defensiva”, insta.

Assim, defende uma proteção jurídica dos decisores, no que pede a intervenção do Tribunal de Contas para aconselhamento aos autarcas, sobretudo aqueles com menores recursos técnicos, referindo-se a “um elemento efetivo de coesão territorial, olhando para os municípios menores, para que sejam apetrechados de apoio técnico”.

Admitimos que os autarcas, como os outros decisores públicos, agem de boa-fé. Isto é muito importante. Deve-se responsabilizar quem promove gestão danosa, mas não responsabilizar todos.

Dirigindo-se aos deputados da Comissão da Reforma do Estado e Poder Local, o presidente da ANMP pediu a criação de um código autárquico unificador de toda a legislação que impende sobre os municípios, à imagem do efetuado no Código do Trabalho.

“Admitimos que os autarcas, como os outros decisores públicos, agem de boa-fé. Isto é muito importante. Deve-se responsabilizar quem promove gestão danosa, mas não responsabilizar todos”.

Notando que 40% do investimento público em Portugal é feito pelos municípios, o autarca diz: “Precisamos que os decisores sintam confiança”, combatendo uma “Administração Pública defensiva”, para a tornar “mais proativa”.

“Sempre que houver dúvidas fundadas sobre interpretação jurídica de qualquer disposição, o TdC poder emitir orientações gerais, recomendações, que serão uteis à celeridade. É mais eficiente prevenir uma ilegalidade do que sancioná-la”, aponta o autarca, questionando, numa analogia com sinistralidade rodoviária, tema que estava a ser debatido numa sala próxima ali no Parlamento: “o que é melhor para o Estado? Receita das multas, ou não haver acidentes? É não haver acidentes”.