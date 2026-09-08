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Oliveira da Serra chega ao TikTok em Portugal com estratégia da Snack Content

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O Grupo Sovena volta a levar uma das suas marcas para o Tiktok. A estratégia de entrada está a cargo da Snack Content, responsável pelo planeamento editorial e pela produção de conteúdos para a marca.

A marca de azeite Oliveira da Serra entrou no TikTok em Portugal para aproximar-se da nova geração de consumidores. A novidade surge após o Grupo Sovena, detentor da marca, ter apostado em agosto na rede social com a Fula.

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O humor e entretenimento serão os principais recursos para dar vida a esta presença, através de receitas, dicas, trends e conteúdos de inspiração em torno das experiências na cozinha e à mesa. A abordagem terá como fio condutor a literacia alimentar.

A plataforma permitirá também dar a conhecer as mais recentes novidades da marca, com destaque na fase de lançamento para o QB Squiz, garrafa de azeite em formato squeeze.

@azeiteoliveiradaserra

Ouve só isto… Precisas de mais alguma coisa? #AzeiteOliveiraDaSerra #QBSquiz #ASMR

♬ som original - azeiteoliveiradaserra - azeiteoliveiradaserra

“A entrada de Oliveira da Serra nesta plataforma é um passo natural na forma como nos relacionamos com os consumidores. Vamos mostrar que uma categoria tradicional como a nossa também pode viver em conversas atuais, relevantes e divertidas, com um propósito muito claro: aproximar as pessoas do universo do azeite e ajudá-las a conhecê-lo melhor”, explica Loara Costa, diretora de marketing & trade marketing de Oliveira da Serra, citada em comunicado.

A estratégia de entrada de Oliveira da Serra no TikTok está a cargo da Snack Content content studio & influence agency do ecossistema Biosphera.ntwk — responsável pelo planeamento editorial e pela produção de conteúdos para a marca.

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