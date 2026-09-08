Direto “Todos nesta bancada estamos em condições” para governar, garante Montenegro
Depois de uma manhã marcada por uma audição de quatro horas do MAI, os deputados discutem e votam a moção de censura do Chega ao Governo, com rejeição já garantida.
Este ano, a rentrée chegou mais cedo ao Parlamento, à boleia das polémicas relacionadas com Luís Neves. Numa longa audição de quatro horas esta terça-feira de manhã, o ministro da Administração Interna garantiu ter condições para continuar em funções. Agora, da parte da tarde, o plenário discute — e vota — uma moção de censura do Chega para tentar destituir todo o Executivo. A moção não tem pernas para andar, depois de o PS ter confirmado que vai abster-se. Mas amplificará o desgaste do Governo, depois de todos os casos que se sucederam durante o verão. Siga aqui.
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