“Todos nesta bancada estamos em condições” para governar, garante Montenegro

Este ano, a rentrée chegou mais cedo ao Parlamento, à boleia das polémicas relacionadas com Luís Neves. Numa longa audição de quatro horas esta terça-feira de manhã , o ministro da Administração Interna garantiu ter condições para continuar em funções. Agora, da parte da tarde, o plenário discute — e vota — uma moção de censura do Chega para tentar destituir todo o Executivo. A moção não tem pernas para andar, depois de o PS ter confirmado que vai abster-se. Mas amplificará o desgaste do Governo , depois de todos os casos que se sucederam durante o verão. Siga aqui.

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