Parpública confirma entrada do Estado na REN
Comunicado enviado à CMVM confirma informação avançada durante a manhã pela sociedade de investimento do dono da Zara. Estado já detém 13,7% da REN.
A Parpública confirmou esta terça-feira que o Estado português passou a deter 13,7% da REN, depois de concluída a aquisição de 91,7 milhões de ações da empresa responsável pelas redes nacionais de eletricidade e gás.
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Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) através da REN, e depois da Pontegadea Inversiones, sociedade de investimento do dono da Zara, o ter anunciado esta manhã, a Parpública indica que o regresso do Estado ao capital da REN em dimensão suficientemente grande para se tornar um acionista de referência foi fechado com a assinatura do acordo no dia 14 de agosto.
Com a assinatura do acordo, o Estado português, através da Parpública, passou assim a ter uma participação qualificada que ultrapassa simultaneamente os patamares de 5% e 10% dos direitos de voto.
O valor da operação, que estava apenas condicionada à concessão de visto do Tribunal de Contas (TdC) e que o primeiro-ministro justificou com a necessidade de salvaguardar o interesse nacional e baixar o preço da energia, não foi divulgado nessa altura nem agora. O Jornal Económico noticiou que o valor inscrito no contrato enviado ao TdC era de 380 milhões de euros.
Até à venda da participação ao Estado português, a Pontegadea Inversiones, era a segunda maior acionista da empresa que gere as redes energéticas nacionais. A maior acionista é a State Grid Corporation of China, com 25%.
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