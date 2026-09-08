Porto de Lisboa cresce 2% em passageiros até mês recorde de agosto

O porto de Lisboa registou, nos primeiros oito meses do ano, 448.037 passageiros, um crescimento de 2% face ao período homólogo, tendo registado o “melhor agosto de sempre”, adiantou, em comunicado.

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“Nos primeiros oito meses de 2026, o porto de Lisboa registou 220 escalas, mais 6% do que no mesmo período de 2025, e recebeu 448.037 passageiros, um crescimento de 2%”, destacou.

De acordo com a nota, a infraestrutura registou, no mês passado, o melhor mês de agosto de sempre na atividade de cruzeiros, com 86.322 passageiros, mais 23% do que no período homólogo, e acima do anterior recorde para este mês, registado em 2024, com 73.949 passageiros.

Segundo o porto de Lisboa, “também o número de escalas atingiu um novo máximo histórico, com 33 escalas, mais 32% do que no período homólogo e acima do anterior recorde de 29 escalas, registado em agosto de 2008”.

De acordo com a mesma nota, “os passageiros em trânsito atingiram um novo máximo para o mês de agosto, com 61.689 passageiros, ultrapassando o anterior recorde de 60.132, registado em 2024”.