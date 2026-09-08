Prova dos 9. Diferença de preços dos combustíveis Portugal/Espanha é igual à de Espanha/França?

A ministra do Ambiente, em conferência de imprensa, na segunda-feira, garantiu que o “Governo não está a lucrar com a crise dos combustíveis”, depois de o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro ter acusado o Governo de estar a ganhar dinheiro com a subida dos preços. Maria da Graça Carvalho sublinhou que Espanha “é uma exceção” e que a diferença de preços que Portugal tem face a Espanha é idêntica à que Espanha tem relativamente a França.

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O boletim semanal da Comissão Europeia revela que a diferença é maior.

A afirmação

“A diferença de preços que temos com Espanha é a mesma que Espanha tem com França”, disse Maria da Graça Carvalho, na conferência de imprensa no Campus XXI, acrescentando: “O preço dos combustíveis em Portugal está em linha com o aumento verificado no resto da Europa”.

Os factos

O boletim semanal da Comissão Europeia com as atualizações sobre os preços dos produtos petrolíferos em todos os países europeus revela que a 31 de agosto (não há dados mais recentes), os preços da gasolina na Zona Euro foram de 2,030 euros por litro e do gasóleo de 2,099 euros por litro. Estes valores comparam com os 2,013 euros e 2,029 euros por litro em Portugal. Ou seja, uma diferença de 1,7 e sete cêntimos, respetivamente.

Mas se a comparação for feita face aos preços da União Europeia como um todo então as diferenças agravam-se. Em Portugal pagam-se mais 63 cêntimos por litro de gasolina, mas no gasóleo os automobilistas portugueses pagam menos dez cêntimos por litro. Estes preços têm incorporada a carga fiscal.

Já quando a comparação é feita entre Estados-membros, como fez a ministra do Ambiente, os 2,013 euros por litro de gasolina pagos em Portugal, no final de agosto, comparam com 1,732 euros em Espanha e 2,073 euros em França.

Isto significa que nas bombas em Portugal se pagam mais 28 cêntimos do que em Espanha e em França se pagam mais 34 cêntimos face à vizinha Espanha. Ou seja, a diferença é maior entre França e Espanha no caso da gasolina.

Já no caso do gasóleo, os automobilistas portugueses pagam 2,029 euros por litros, mas esse valor desce para 1,865 euros nas bombas espanholas e sobe para 2,208 euros em França. Assim, as diferenças nos preços do diesel face a Espanha são de mais 16,3 cêntimos em Portugal e mais 34,3 cêntimos em França.

Já quanto à afirmação de que Espanha “é uma exceção”, o boletim da Comissão Europeia revela que, na última semana de agosto, há oito países europeus com preços da gasolina mais baixos do que em Espanha – a saber: Malta, Suécia, Polónia, Eslovénia, Hungria, Chipre, Croácia e Bulgária – e sete que têm preços do gasóleo mais baratos. Neste caso também em Malta, Suécia, Polónia, Hungria, Chipre e Bulgária, e ainda o Luxemburgo.

A prova dos 9

A diferença de preços de Portugal face Espanha é inferior à registada entre Espanha e França. Quando são tidos em conta os preços com impostos, os condutores espanhóis pagam menos do que os portugueses ou os franceses.

Esta diferença é ainda maior, mas em sentido contrário, quando a comparação dos preços é feita antes de impostos. Os preços da gasolina em Portugal, na última semana de agosto, eram 2,7 cêntimos mais baixos do que em Espanha e em França são 2,1 cêntimos inferiores face a Espanha. Esta diferença passa para menos 7,6 e 2,9 cêntimos, respetivamente, no caso do gasóleo.

E em relação ao aumento verificado no resto da Europa, os preços da gasolina em Portugal subiram mais 6,3 cêntimos face à UE27 e do gasóleo o aumento foi 10,14 cêntimos inferior à média da União Europeia.

Estas diferenças permitiriam à ministra do Ambiente ser mais audaz nas comparações já que o nível de tributação em França, torna os combustíveis ainda mais caros face a Espanha do que em Portugal. As afirmações de Graça Carvalho pecam por defeito e por isso não estão corretas.