Reino Unido anuncia envio de 116 milhões de euros a Kiev para defesa aérea

O Reino Unido vai destinar 100 milhões de libras (cerca de 116 milhões de euros) num pacote de defesa aérea para a Ucrânia que inclui mísseis intercetores Patriot, drones e munições de artilharia de alto calibre destinado a proteger infraestruturas críticas e civis ucranianas de ataques balísticos russos.

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O financiamento será canalizado através da Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), um mecanismo de coordenação da NATO e dos Estados Unidos criado para financiar e fornecer equipamento militar essencial à Ucrânia, permitindo a Kiev receber o equipamento antes do inverno.

“Tanto o primeiro-ministro quanto eu ouvimos com clareza, nas nossas primeiras visitas a Kiev, a importância de apoiar a Ucrânia durante este inverno, enquanto Putin se prepara para usar o inverno como arma, continuando os ataques bárbaros contra alvos civis e energéticos”, refere o secretário da Defesa britânico, Wes Streeting, citado em comunicado do Ministério da Defesa britânico.

Entre os sistemas fornecidos estão drones intercetores para destruir drones russos, aparelhos de reconhecimento para acompanhar a atividade no campo de batalha e atrás das linhas russas, e drones de ataque. Em abril, o Reino Unido anunciou o maior fornecimento de drones para a Ucrânia, composto por mais de 120 mil unidades, dos quais 25 mil já foram entregues, um número que deverá aumentar antes do inverno.

O apoio surge depois de o Reino Unido ter entregue à Ucrânia a milionésimo projétil de artilharia de grande calibre. Nos próximos meses, Londres deverá financiar, juntamente com Alemanha, Dinamarca, Lituânia, Países Baixos, Noruega e Suécia, o fornecimento de dezenas de milhares de munições de artilharia de longo alcance.

“Prometemos mobilizar os aliados e fornecer mais apoio sempre que possível. Hoje, estamos a cumprir essa promessa, fortalecendo as defesas da Ucrânia e, juntamente com 50 aliados, transformando compromisso em capacidade”, acrescenta o responsável na nota de imprensa.

O novo pacote foi anunciado durante a 36.ª reunião do Ukraine Defence Contact Group, que reúne cerca de 50 países e é copresidida por Streeting e pelo ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius.

O Reino Unido está também a aprofundar a cooperação industrial com a Ucrânia. No final de julho, o primeiro-ministro britânico anunciou que vai partilhar com a Ucrânia a tecnologia de um sistema de interferência para contornar as defesas aéreas russas.