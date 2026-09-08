Roménia trava operação de sabotagem russa no país

O serviço de inteligência da Roménia (SRI) impediu uma operação de sabotagem coordenada pela Rússia em território romeno, numa altura em que vários países europeus alertam para ações desta natureza provenientes de Moscovo contra aliados da Ucrânia.

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De acordo com o SRI, um cidadão russo residente na Roménia estava sob vigilância desde fevereiro, no âmbito de uma investigação que envolve parceiros internacionais, e as ações identificadas seguem um padrão já observado em casos anteriores.

“O cidadão russo foi instruído por um intermediário a produzir material fotográfico e em vídeo com alvos de interesse militar estratégico, incluindo aeronaves de carga ucranianas Antonov, durante sua presença em território nacional. A investigação revelou também que a Federação Russa continua a utilizar pessoas de categorias vulneráveis para realizar estas atividades ilegais”, afirmaram as autoridades romenas num comunicado, citado pela Reuters.

Em agosto, a Alemanha foi alvo de ataques falhados de drones com explosivos no aeroporto de Leipzig. O sistema autónomo foi encontrado próximo também de um avião ucraniano Antonov. Depois de investigar o sucedido, o Governo alemão atribuiu oficialmente à Rússia os ataques e anunciou um conjunto de medidas contra Moscovo.

Desde o início da guerra na Ucrânia, vários Estados europeus têm regularmente imputado ao Kremlin operações de destabilização, espionagem e sabotagem nos seus territórios.

Na semana passada, os ministros dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, França e Polónia, membros do Triângulo de Weimar, advertiram que vão responder ao aumento pela Rússia das agressões à Europa, no contexto de uma intensificação da guerra na Ucrânia.

A Rússia tem negado repetidamente qualquer envolvimento em operações de sabotagem na Europa. A embaixada russa em Bucareste não respondeu de imediato a um pedido de comentário da Reuters.