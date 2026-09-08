Finanças Públicas

Sarmento garante saldo equilibrado mesmo com corte no IRS e bónus aos pensionistas

Ministro das Finanças confiante que, salvo se ocorrer um "cataclismo", vai fechar o ano com contas equilibradas. Ventura quer descer IVA dos combustíveis, mas Sarmento avisa que "não é comportável".

O aviso à navegação está dado. O Chega prometeu avançar na próxima semana com uma proposta para descer o IVA dos combustíveis, mas o ministro das Finanças considera que o custo da medida é incomportável face ao corte adicional no IRS e ao ‘bónus’ extraordinário aos pensionistas anunciado esta terça-feira pelo Governo, além de contrária à diretiva comunitária. Até porque as contas do Governo estão feitas para garantir um saldo pelo menos equilibrado.

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Poucas horas depois do Executivo liderado por Luís Montenegro ter sobrevivido a uma moção de censura (com desfecho pré-anunciado), o responsável pela pasta das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, veio defender a mudança de posição do Terreiro do Paço face ao discurso de prudência na gestão das contas públicas e aproveitou para deixar recados aos partidos da oposição.

Durante o debate da moção de censura, o presidente do Chega, André Ventura, anunciou que o partido vai apresentar projetos de lei para descer o IVA dos combustíveis e avançar com o IVA a zero no cabaz alimentar. Uma intenção que o Governo quer ver cair por terra, sobretudo depois de anunciar duas medidas com um impacto orçamental global de 800 milhões de euros este ano.

O que não pode acontecer, porque isso hoje [terça-feira] foi discutido no Parlamento, é o Parlamento achar que em cima destas medidas, que custaram 800 milhões de euros, pode agora fazer um esforço orçamental adicional nos combustíveis, porque isso não é comportável”, avisou Miranda Sarmento em entrevista esta noite à Sic Notícias. Além disso, as regras comunitárias também o impedem. O ministro das Finanças citou o exemplo de Espanha que teve de reverter a descida do IVA dos combustíveis por imposição de Bruxelas.

Em causa está o anúncio durante o debate de que o Governo vai repetir o ‘bónus’ extraordinário aos pensionistas, assim como uma redução adicional do IRS até ao sexto escalão, com efeitos no salário de novembro. Sem adiantar detalhes sobre o alívio no IRS, o ministro remeteu mais informações para a próxima semana aquando da entrega da proposta no Parlamento. Para já, sabe-se que o custo estimado de cada medida é de 400 milhões de euros.

Depois de em junho, ter chegado a sinalizar à missão técnica do Fundo Monetário Internacional (FMI) que a redução do IRS não iria avançar este ano, a execução orçamental conhecida até ao momento permite ao Governo, afinal, avançar com a medida e, salvo se ocorrer “algum cataclismo” manter as “contas públicas equilibradas”.

“Podemos garantir que à data, com a informação que temos, temos a robustez necessária para manter as contas públicas equilibradas, no limite um saldo zero e decidir estas duas medidas”, justificou Miranda Sarmento, reforçando: “Só tomamos estas duas medidas exatamente porque agora temos a confiança dos números da execução orçamental que nos permitem dar este passo”.

Perante este cenário, defendeu que “o Governo entende que o importante é reforçar o rendimento das pessoas, dos pensionistas e de quem trabalha e paga IRS, pois cada pessoa com mais rendimento fará face aos consumos que tem”, em detrimento dos pedidos da oposição para mitigar o impacto da subida dos preços dos combustíveis.

“Acho que os portugueses, regra geral, preferem ter mais rendimento seu e depois com isso decidir como é que o alocam em termos de consumo, do que ver a subsidiação de um determinado bem“, argumentou.

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