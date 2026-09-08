SATA recebeu oito manifestações de interesse na Azores Airlines

A SATA recebeu oito manifestações de interesse na privatização da Azores Airlines, a empresa que faz as ligações entre as ilhas e o continente e as rotas internacionais. Quem preencher os requisitos do caderno de encargos será convidado a apresentar uma proposta não-vinculativa.

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“A SATA Holding recebeu oito manifestações de interesse para o processo de privatização da SATA Internacional – Azores Airlines”, afirma a companhia aérea em comunicado. Os interessados tinham até ao dia 6 de setembro para apresentar o Formulário de Idoneidade e Compliance (FIC), a declaração de capacidade financeira e a declaração de interesse efetivo.

A empresa diz que vai agora analisar a documentação recebida, “tendo em vista a verificação do cumprimento dos requisitos de participação estabelecidos no Caderno de Encargos”. Os interessados que cumprirem as condições serão convidados a apresentar uma proposta não-vinculativa até 21 de setembro. Segue-se a apresentação de propostas vinculativas e uma negociação final.

Depois de várias tentativas frustradas, o grupo SATA lançou um novo processo de privatização que prevê a alienação de, pelo menos, 75% do capital da Azores Airlines. Em vez de um concurso público internacional, o Governo regional optou por uma negociação particular, aberta a investidores nacionais ou estrangeiros.

O presidente da SATA Holding, Tiago Santos, adiantou que no leque de interessados está a islandesa Icelandair e também a Binter, companhia aérea das Canárias que assegura as obrigações de serviço público entre o Funchal e Porto Santo desde 2018.

A venda da companhia foi um compromisso assumido no plano de reestruturação aprovado pela Comissão Europeia em junho de 2022, no âmbito dos auxílios de Estado concedidos ao grupo. A SATA recebeu um total de 453,25 milhões de euros. A privatização deveria ter sido concluída em 2015, mas Bruxelas aceitou prolongar o prazo até ao final deste ano.

No primeiro semestre de 2026, a Azores Airlines registou prejuízos de 37,1 milhões de euros, menos 3,9 milhões face ao período homólogo. As receitas operacionais ficaram em 134,4 milhões (uma redução de 1% face a 2025), enquanto os custos operacionais atingiram 142 milhões. A companhia transportou cerca de 701 mil passageiros, menos 7,7%, e realizou 5.037 voos, menos 8,1%.