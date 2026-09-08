Suécia vai comprar sistemas de lançamento de foguetes Himars aos EUA por 630 milhões de euros
As primeiras entregas destes sistemas, fabricados pela Lockheed Martin, estão previstas para 2027.
A Suécia vai gastar sete mil milhões de coroas (630 milhões de euros) na compra de sistemas de artilharia de lançamento de foguetes Himars, para as suas forças armadas.
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A aquisição deste material dos EUA “vai permitir às forças armadas suecas operar em zonas mais vastas e com um alcance superior ao dos sistemas atuais“, indicou o Governo, em comunicado.
O contrato respeita à compra de uma dezena de veículos equipados de lança-foguetes e de uma quantidade elevada de munições, adiantou o ministro da Defesa, Pal Jonson, citado pela agência noticiosa sueca TT.
As primeiras entregas destes sistemas, fabricados pela Lockheed Martin, estão previstas para 2027.
A Suécia está a reforçar as suas capacidades de defesa depois da invasão da Ucrânia pela Federação Russa, em 2022.
Este país escandinavo e a Finlândia abandonaram décadas de não-alinhamento militar para se integrarem na NATO depois desta invasão.
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