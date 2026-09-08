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Swiss Re cria seguro paramétrico para risco de calor extremo nos Estados Unidos

  • ECO Seguros
  • 17:20

A apólice, destinada a uma cidade do Arizona, é a primeira deste tipo para uma entidade pública nos EUA. É acionada quando a média móvel de temperatura de 10 dias ultrapassa os 39 graus Celsius.

A Swiss Re criou a primeira apólice de seguro paramétrico contra o calor extremo para uma entidade pública nos Estados Unidos, destinada a uma cidade do estado do Arizona, noticiou o jornal The Insurer.

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Marilyn Blattner-Hoyle, responsável pelas soluções para o setor público da Swiss Re. “Estas coisas têm um custo e, quando o calor e as vagas de calor continuam por um período extremo de tempo, as cidades têm de fazer alguma coisa”.

A solução complementa o plano de resposta ao calor da cidade e é acionada quando a média móvel de temperatura de 10 dias ultrapassa os 39 graus Celsius no aeroporto local. “O que é interessante sobre o gatilho paramétrico é que ele é a média diária tanto da máxima quanto da mínima, e isso conecta-se à importância do calor noturno”, explicou Marilyn Blattner-Hoyle, responsável pelas soluções para o setor público da Swiss Re.

Os pagamentos destinam-se a situações em que seja necessária uma resposta rápida, podendo financiar medidas do plano de resposta ao calor como sistemas de arrefecimento por pulverização, salas de arrefecimento, apoio à hidratação e assistência a populações vulneráveis.

“Estas coisas têm um custo e, quando o calor e as vagas de calor continuam por um período extremo de tempo, as cidades têm de fazer alguma coisa”, sublinhou a especialista.

Blattner-Hoyle realça ainda que o seguro deve complementar, e não substituir, as medidas de adaptação ao calor, como a criação de zonas verdes e de sombra ou a instalação de telhados refletivos.

“A adaptação vem primeiro”, afirmou a responsável, acrescentando que o seguro cobre o risco residual. A combinação entre adaptação e transferência de risco através do seguro pode, assim, reforçar a resiliência financeira das cidades face aos efeitos do calor extremo.

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