Taxas Euribor sobem a 12 meses para novo máximo de mais de dois anos

A Euribor desceu esta terça-feira a três e a seis meses e subiu a 12 meses para um novo máximo desde agosto de 2024. Com estas alterações, a taxa a três meses, que baixou para 2,635%, continuou abaixo das taxas a seis (2,796%) e a 12 meses (3,177%).

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A taxa Euribor a seis meses , que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, cedeu, ao ser fixada em 2,796% , menos 0,001 pontos que na segunda-feira, dia em que subiu para um novo máximo desde novembro de 2024.

, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, , menos 0,001 pontos que na segunda-feira, dia em que subiu para um novo máximo desde novembro de 2024. No prazo de 12 meses, a taxa Euribor subiu, de novo, para 3,117% , mais 0,001 pontos que na sessão anterior e um novo máximo desde agosto de 2024.

, mais 0,001 pontos que na sessão anterior e um novo máximo desde agosto de 2024. Em sentido contrário, a Euribor a três meses baixou, ao ser fixada em 2,635%, menos 0,034 pontos que na segunda-feira.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a julho indicam que a Euribor a seis meses representava 39,87% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,26% e 24,40%, respetivamente.

Em agosto, a média mensal da Euribor subiu, de novo, nos três prazos, mas com maior intensidade do que em julho e mais acentuadamente no prazo mais longo: a três meses aumentou 0,088 pontos, para 2,513%; a seis meses avançou 0,066 pontos percentuais, para 2,713%; e a 12 meses cresceu 0,099 pontos, para 2,954%.

A próxima reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) realiza-se na quarta-feira e na quinta-feira, em Berlim, e o mercado antecipa uma subida de um quarto de ponto percentual das três taxas diretoras. Em 23 de julho, o BCE manteve as três taxas diretoras, como antecipado pelo mercado.

Na anterior reunião de política monetária em 11 de junho, o BCE subiu as taxas diretoras pela primeira vez desde setembro de 2023, designadamente em 0,25 pontos percentuais, depois de as manter em abril, pela sétima reunião consecutiva e de oito reduções desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 21 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.