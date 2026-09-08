Ucrânia admite dificuldades na interceção de mísseis balísticos russos

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reafirmou esta terça-feira, após mais um ataque russo em grande escala que fez pelo menos dois mortos, as dificuldades que a Ucrânia está a enfrentar para intercetar os mísseis balísticos russos.

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“No total, os nossos caças abateram 175 alvos aéreos esta noite, mas infelizmente não todos. Apesar dos bons resultados com mísseis de cruzeiro, os mísseis balísticos continuam a ser particularmente difíceis de intercetar, e todos os dias explicamos aos nossos parceiros a nossa necessidade de intercetores”, disse Zelensky na rede social X.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andriy Sybiga, denunciou esta terça-feira também, numa mensagem publicada no X, o ataque massivo da Rússia contra Kiev, ocorrido durante a noite, logo após a visita de enviados norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner.

“Assim que os enviados de paz do Presidente dos EUA [Donald Trump] partiram, [o chefe de Estado russo] Putin lançou outro ataque massivo e horrível contra Kiev, danificando áreas residenciais e matando pelo menos duas pessoas”, declarou Andriy Sybiga.

“Os seus mísseis balísticos falam mais alto do que os seus discursos sobre a diplomacia”, indicou Sybiga.

Segundo a Força Aérea Ucraniana, as suas defesas aéreas intercetaram 31 dos 32 mísseis de cruzeiro lançados pela Rússia. A Força Aérea informou ainda ter abatido dois mísseis balísticos, mas deixou de divulgar o número de mísseis lançados pela Rússia em agosto devido à queda drástica das taxas de interceção.

Zelensky anunciou novas reuniões, a partir desta terça-feira, com representantes de países e empresas que podem fornecer novos mísseis PAC-3 para os sistemas de defesa aérea Patriot – os mais eficazes na interceção de mísseis balísticos – e que podem ajudar a Ucrânia e parceiros europeus, como a Alemanha, a desenvolver os seus próprios sistemas de defesa aérea antimíssil balístico.

Além de Kiev, onde várias infraestruturas civis e edifícios residenciais foram danificados num ataque hoje pela manhã, o ataque russo atingiu também um mercado nos arredores de Odessa, a locomotiva de um comboio que circulava entre Kiev e a cidade fronteiriça de Sumi, no nordeste do país, e uma estação ferroviária na região de Sumi.

Zelensky também relatou ataques nas regiões de Zaporijia e Dnipropetrovsk.