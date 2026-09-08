União Europeia e Canadá negoceiam aliança que vai do comércio à segurança

A União Europeia (UE) e o Canadá estarão a trabalhar numa nova aliança, que abrangerá áreas como o comércio, a segurança, as cadeias de abastecimento e as matérias-primas críticas, avança esta terça-feira a Bloomberg. O objetivo é construir uma alternativa à política de poder global dominada pelos EUA e pela China.

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Os planos deverão ser oficializados a 16 de setembro, no discurso sobre o Estado da União, no qual a presidente da Comissão Europeia define as principais prioridades para o ano seguinte. O discurso ainda está a ser redigido, podendo sofrer alterações. O primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, deverá assistir à sessão e discursar no Parlamento Europeu no dia seguinte.

O governo canadiano estará a analisar ativamente todas as opções, à exceção da adesão formal à União Europeia. As conversações focam-se em “capacidades estratégicas”, como a cooperação na defesa, exploração espacial e investigação científica. O Canadá já se tinha tornado, no ano passado, o primeiro país fora do bloco a aderir ao programa de armamento da União Europeia SAFE.

As duas partes também ponderam colaborar no âmbito da Parceria Transpacífica, um acordo comercial plurilateral do qual o Canadá faz parte. Estará prevista para outubro a realização de uma cimeira entre a União Europeia e o Canadá.

A aproximação ocorre num momento de forte tensão com Washington. Os EUA e o Canadá estão em guerra comercial, devido às tarifas impostas pela administração Trump sobre produtos canadianos. Em resposta, o governo vizinho fez entrar em vigor esta terça-feira novas tarifas de até 50% sobre mais de 700 categorias de produtos importados dos EUA.