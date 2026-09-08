ViniPortugal lança concursos para promoção da marca Wines of Portugal em quatro mercados

Os concursos para execução do plano de marketing para 2027 totalizam 416,6 mil euros distribuídos por Bélgica e Países Baixos, Japão e Coreia do Sul.

A ViniPortugal, entidade gestora da marca Wines of Portugal — através da qual é feita a promoção internacional do vinho português — lançou três concursos para a execução do seu plano de marketing anual no ano de 2027. A entidade lançou também recentemente os concursos para a sua presença na Prowein Dusseldorf e na Wine Paris desse ano.

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O concurso com maior valor é o dirigido ao mercado da Bélgica e Países Baixos, no valor de 162 mil euros por um ano de execução. Seguem-se depois o concurso para o Japão, no valor de 129,1 mil euros, e Coreia do Sul, no valor de 125,5 mil euros. Os três concursos estão abertos até 10 de setembro às 17h.

Os concursos são de tipologia “limitado por prévia qualificação”, ou seja, um procedimento em que, após uma fase de prévia qualificação, apenas os candidatos selecionados podem apresentar propostas. Nos três é dada prioridade ao fator à qualidade (70%) — dividida por qualidade total (60%) e actividades extras ou benefícios adicionais (40%) — face ao preço (30%).

Ainda não foram disponibilizados os contratos de 2026 no portal Base, tendo nos últimos dois anos Luxemburgo feito parte do contrato para o Benelux. Em 2025, a Wine and Wine Culture Co. conquistou o contrato do Japão, e a Hoscotch Korea Yuhan Hoesa ganhou o concurso da Coreia do Sul para o qual a Sopexa Korea e a Opal Publicidade concorreram.

Em 2025, as exportações para a Bélgica e Coreia do Sul aumentaram em volume (litros) e valor (euros), com os outros dois mercados destes concursos a verificarem uma baixa. França, EUA e Brasil são os principais mercados de exportação de vinho português.