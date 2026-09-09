Os nomeados para a próxima edição do Ballon d’Or, cuja cerimónia terá lugar a 26 de outubro de 2026, já são conhecidos. O Paris Saint-Germain, vencedor da Liga dos Campeões na época passada, tem 10 jogadores nomeados para o prémio atribuído pela France Football, enquanto a LALIGA EA SPORTS é a competição com mais candidatos depois da Ligue 1, com sete.

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Quatro desses sete jogam pelo Real Madrid: Jude Bellingham, Marc Cucurella, Kylian Mbappé e Vinícius, enquanto outros três jogam pelo FC Barcelona, campeão de Espanha: Pau Cubarsí, Lamine Yamal e Rodri. Ferran Torres, que acabou de mudar do Barça para o PSG e que conquistou o título da LALIGA EA SPORTS durante a época considerada para este prémio, também merece menção.

A Premier League inglesa tem cinco nomeados, a Bundesliga alemã com quatro e a Saudi Pro League com dois, enquanto a Serie A e a MLS têm um cada nesta lista dos 30 melhores jogadores da época 2025/26.

Após o sucesso deste verão no Mundial da FIFA 2026, meia dúzia de membros da seleção espanhola foram nomeados para a Bola de Ouro deste ano. Entre eles estão os já referidos Cucurella, Cubarsí, Lamine Yamal, Rodri e Ferran Torres, bem como Fabián Ruiz, formado na base do Real Betis e atual médio do PSG.

Estes seis jogadores passaram pelas academias de base do FC Barcelona, RCD Espanyol, Girona FC, Atlético de Madrid, Villarreal CF, Valencia CF e Real Betis, rumo à elite, destacando a variedade de academias espanholas que desenvolvem talento de classe mundial.

Há três jogadores na lista de 30 deste ano que já sabem o que é receber o troféu da Bola de Ouro: Lionel Messi, Rodri e Ousmane Dembélé. Os três jogaram na LALIGA EA SPORTS, e Messi conquistou um recorde de seis dos seus oito prémios da Bola de Ouro como jogador do FC Barcelona.

Rodri e Dembele venceram o prémio representando o Manchester City e o PSG, respetivamente, mas ambos já tinham desenvolvido as suas competências na LALIGA EA SPORTS. O capitão espanhol está agora de volta a casa depois de assinar pelo FC Barcelona este verão e pretende conquistar o troféu pela segunda vez depois de liderar a sua equipa à glória no Mundial.

Os outros prémios

No dia 26 de outubro, serão também entregues vários prémios adicionais, cujos candidatos já foram anunciados. No prémio de Melhor Guarda-Redes Masculino do Ano, Thibaut Courtois, do Real Madrid, Joan García, do FC Barcelona, e Unai Simón, do Athletic Club, estão entre os nomeados, o que coloca a LALIGA EA SPORTS como a competição com mais candidatos.

O mesmo acontece no prémio de Melhor Jovem Talento Masculino do Ano, pois nenhuma concorrência tem mais jogadores candidatos do que a LALIGA EA SPORTS. A Espanha está representada nesta categoria por Cubarsí, Lamine Yamal e o novo reforço do Real Madrid, Yan Diomandé, que desempenhou um desempenho elevado no RB Leipzig na época passada.

No prémio de Melhor Treinador Masculino do Ano, a presença espanhola também se destaca. Luis de la Fuente, treinador do La Roja, foi nomeado, enquanto Luis Enrique, Mikel Arteta e Unai Emery também estão entre os candidatos, embora estejam atualmente a trabalhar fora de Espanha. Vincent Kompany, do Bayern Munique, completa a lista.