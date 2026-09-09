97% consideram insuficiente resposta do Governo a Ceuta

A resposta do governo à crise que Ceuta atravessa desde o final de julho recebeu uma avaliação negativa da maioria dos cidadãos, com 97% dos espanhóis considerando que as ações do Executivo foram claramente insuficientes dada a magnitude da situação, segundo uma pesquisa realizada pela Associação Espanhola de Consumidores (AEC) para entender a perceção pública sobre o impacto do que aconteceu, a resposta das administrações e as medidas que deveriam ser tomadas em situações semelhantes.

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Os resultados da pesquisa também revelam uma avaliação crítica da gestão geral: 97% classificam-na como negativa ou muito negativa, sendo que 76% consideram-na “muito negativa”. Essa perceção é ainda reforçada pela crença de que havia espaço para uma maior planeamento: outros 97% acreditam que havia sinais de alerta suficientes para agir mais cedo e adotar medidas mais preventivas.

A pesquisa inclui as opiniões da Espanha como um todo, bem como as dos moradores de Ceuta e Melilla, que representam 15% das respostas, permitindo a inclusão da perspetiva de cidadãos diretamente ligados às duas cidades autónomas.

“Os resultados mostram uma perceção muito clara de que a resposta ficou aquém do que foi uma situação extraordinária que interrompeu o funcionamento normal de uma cidade espanhola. Mas também refletem algo particularmente relevante: os cidadãos acreditam que havia espaço para antecipar e adotar medidas que lhes permitissem estar mais bem preparados para um cenário desta natureza”, afirmou Miguel Ángel Ruiz, presidente da Associação Espanhola de Consumidores (AEC).

Além de avaliar a gestão política, a pesquisa da AEC procurou analisar como os espanhóis percebem as consequências de tal situação quando estas se traduzem na realidade diária dos cidadãos, famílias, trabalhadores, consumidores e comerciantes.

Quando questionados sobre o que aconteceria se uma situação excecional capaz de alterar repentinamente o funcionamento normal de uma cidade ocorresse no local onde moram, 99% afirmam que ficariam muito preocupados com as possíveis consequências para os serviços públicos, empresas e o seu quotidiano.

Essa perceção também se reflete na realidade de quem vive e trabalha em Ceuta. 96% acreditam que uma crise dessa natureza poderia ter um impacto muito sério, capaz de perturbar significativamente o seu quotidiano e a atividade económica da cidade.

Considerando a possibilidade de residir com a família em Ceuta durante uma crise semelhante, existe também uma expectativa muito clara quanto ao papel que o Executivo deve desempenhar: 91% esperam, em primeiro lugar, uma ação imediata do Governo da Espanha para restabelecer a normalidade e garantir o funcionamento da cidade.

“Quando aplicamos essa realidade ao nosso ambiente mais próximo, a preocupação é praticamente unânime. Estamos a falar de como uma situação excecional pode afetar questões quotidianas como o acesso a serviços públicos, a abertura de um negócio, a deslocação para o trabalho ou a continuidade da vida familiar normal. Ceuta não pode ser vista como uma realidade distante: por trás dessa crise estão cidadãos e consumidores cujas vidas diárias foram diretamente afetadas”, acrescenta Miguel Ángel Ruiz.

Prevenção e controlo

O inquérito também aborda as responsabilidades que os cidadãos atribuem à origem de um fluxo migratório massivo desse tipo. Cinquenta por cento apontam para os governos da Espanha e de Marrocos, com uma proporção semelhante. Entre aqueles que atribuem a responsabilidade principalmente a um dos dois governos, 30% apontam para o governo espanhol e 15% para o governo marroquino.

Olhando para o futuro, há uma prioridade que se destaca. 80% acredita que o governo espanhol deve reforçar as medidas de prevenção e controlo de fronteiras em antecipação a uma crise semelhante. Como segunda prioridade, embora consideravelmente distante, 15% defende a melhoria e a simplificação dos procedimentos legais aplicáveis ​​às entradas irregulares.

A avaliação do ocorrido também tem consequências para as expectativas futuras. Levando em consideração tanto as crises anteriores quanto a recente, 92% afirma não ter nenhuma confiança na capacidade do atual governo espanhol de gerir adequadamente uma nova situação dessa natureza. Outros 6% diz ter pouca confiança.

A opinião sobre o papel desempenhado especificamente pelo Primeiro-Ministro é igualmente convincente: 97% considera que as ações e a liderança de Pedro Sánchez durante a crise de Ceuta foram claramente inadequadas.

Esta avaliação traduz-se, em última análise, em exigências de responsabilização política. 93% dos entrevistados acredita que Pedro Sánchez deveria renunciar ao cargo de primeiro-ministro. Especificamente, 73% exige tanto a renúncia dele quanto a dos principais funcionários do governo envolvidos na crise, enquanto 20% acredita que o primeiro-ministro deveria renunciar. Outros 4%, embora não exijam a renúncia de Sánchez, acredita que os funcionários do governo diretamente envolvidos deveriam renunciar. No geral, portanto, 97% exige a renúncia de pelo menos uma figura política responsável pelo ocorrido.

Para a Associação Espanhola de Consumidores, os resultados destacam a necessidade de tirar conclusões do ocorrido e avançar em mecanismos que permitam antecipar situações excecionais, proteger o funcionamento normal dos serviços e da atividade económica e oferecer uma resposta rápida aos cidadãos quando eventos dessa magnitude interrompem o seu quotidiano.