Agentes de IA obrigam as empresas a resolver dois desafios principais: governação e escalabilidade

A inteligência artificial está a entrar numa nova fase dentro das empresas. Após alguns anos marcados por ferramentas generativas, chatbots e automações isoladas, as organizações começam a incorporar agentes capazes de planear, executar tarefas e interagir com sistemas corporativos com maior grau de autonomia.

Este salto está a mudar o foco para duas questões decisivas: como governar esta nova autonomia e como escalá-la de forma segura e eficiente dentro da organização. De acordo com o relatório ‘O Valor da IA 2026’, elaborado pela SAP e Oxford Economics com base num inquérito a 2.600 executivos de 13 países, a inteligência artificial já suporta 30% das tarefas empresariais, comparado com 25% no ano anterior, e espera-se que atinja 48% nos próximos dois anos. As expectativas de retorno especificamente associadas à IA dos agentes também passaram de 10% para 17% num ano.

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No entanto, à medida que os agentes se tornam mais capazes de agir, o desafio deixa de ser apenas tecnológico. “Quando a inteligência artificial deixa de responder apenas a perguntas e começa a agir, a natureza do problema muda. Já não estamos apenas a incorporar uma ferramenta tecnológica, estamos a incorporar uma nova capacidade operacional dentro da organização”, explicou Albert Pijuan, CEO da NODUS.

Neste contexto, as empresas devem decidir o que cada agente pode fazer, que informação pode aceder, sob que critérios devem agir e quando uma decisão deve ser escalada para uma pessoa. “Passar de uma IA que responde para uma IA que age também requer passar de experimentar tecnologia para desenhar uma arquitetura que a governe”, acrescenta Pijuan.

Governar para poder escalar

A evolução da IA empresarial está a expor uma lacuna entre a adoção e o controlo real. Um estudo da Cloudera indica que 98% das organizações espanholas atrasaram ou cancelaram projetos de IA nos últimos doze meses devido a desafios relacionados com a governação e o cumprimento regulatório. Para Albert Pijuan, a governação não deve ser entendida como um travão à inovação, mas como uma condição para a sua escala: “A governação não é o que limita a capacidade da IA; é o que permite que seja escalada.”

Embora uma organização possa gerir alguns agentes de forma relativamente artesanal, quando são contados em dezenas ou centenas, é necessária uma arquitetura comum que determine identidades, permissões, responsabilidades, contexto, rastreabilidade e mecanismos de monitorização. Esta abordagem não só lhe permite manter o controlo à medida que a automação cresce, mas também fortalecer a propriedade e soberania sobre os dados, preservar a sua privacidade e garantir total rastreabilidade de como são usados, que decisões tomadas e que sistemas envolvem cada processo.

“Escalar IA não é sobre multiplicar agentes. Consiste em construir uma infraestrutura capaz de converter estes agentes em capacidade operacional real”, resume Albert Pijuan. É neste ponto que a NODUS coloca o conceito de Trabalhador Digital: “Um agente é, essencialmente, uma capacidade tecnológica. “Um Trabalhador Digital é essa capacidade convertida numa unidade operacional dentro de uma organização”, disse o CEO da NODUS. Ao contrário de um chatbot ou copiloto, um Trabalhador Digital tem uma função definida, opera com o contexto, interage com sistemas e pessoas e atua sob certas regras de governação.

Organizações híbridas

A expansão da IA dos agentes também está a mudar a organização do trabalho. Segundo o estudo “IA e trabalho em Espanha: impacto, integração e perceção” da EY, 46,2% das empresas espanholas estão a redesenhar o seu modelo operacional para favorecer a colaboração entre pessoas e IA, enquanto 44,1% estão a reestruturar os seus fluxos para integrar a automação.

Pijuan acredita que enquadrar o debate apenas em termos de substituição de empregos simplifica demasiado a transformação: “A questão relevante não é apenas que empregos a IA pode substituir, mas como vamos reorganizar o trabalho quando uma parte da capacidade operacional pode ser assumida por sistemas digitais.”

A NODUS propõe um modelo baseado em organizações híbridas, onde pessoas e Trabalhadores Digitais trabalham dentro dos mesmos processos com diferentes responsabilidades. O objetivo não é substituir os critérios humanos, mas sim colocar a tecnologia ao serviço das pessoas. “O verdadeiro salto na produtividade não virá simplesmente substituindo as pessoas pela tecnologia, mas aprendendo a desenhar organizações onde a inteligência humana e digital se complementem de forma estruturada”, conclui.

Neste novo cenário, a vantagem competitiva não estará apenas no acesso a melhores modelos de IA, mas também em ter uma arquitetura capaz de os integrar, governar e escalar, mantendo o controlo sobre os próprios dados, processos e conhecimentos da organização. Como resume Pijuan, “Os modelos de IA serão intercambiáveis; a arquitetura, o contexto e o conhecimento operacional de uma organização não o são.”