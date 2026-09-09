Allianz resolve 95% dos sinistros da tempestade Kristin e reúne equipas em Leiria
Depois de regularizar 95% dos cerca de 20 mil sinistros provocados pela tempestade Kristin, a seguradora vai reunir em Leiria num evento para distinguir colaboradores e equipas que se destacaram.
A Allianz Portugal já deu resposta a 95% dos 19.453 sinistros registados após a tempestade Kristin que, em janeiro, provocou fortes estragos no centro do país. Para assinalar o trabalho de recuperação realizado nessa região, a seguradora irá reunir esta quinta-feira cerca de 700 colaboradores no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, para o encontro “Going Beyond. Together”.
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O evento irá contar com a presença do presidente da Câmara Municipal de Leiria, Gonçalo Lopes, e do vice-presidente da Cáritas, José Mirante. Na altura, a companhia associou-se à Cáritas em ações de emergência humanitária nos concelhos de Leiria, Ourém e Marinha Grande, intervenção essa que permitiu entregar 1.234 cabazes de ajuda a 537 famílias afetadas, além de garantir materiais prioritários para a reparação de habitações.
Durante o encontro, será ainda realizada a entrega dos “Allianz Eagles” aos colaboradores e às equipas que se destacaram. A iniciativa visa assinalar a resposta à regularização dos processos das famílias e empresas atingidas, mas também homenagear os profissionais das várias áreas da empresa envolvidos no apoio ao terreno.
A Allianz é um grupo segurador alemão, com sede em Munique, que combina seguros e gestão de ativos. Está presente em quase 70 países e tinha cerca de 97 milhões de clientes no final de 2025.
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