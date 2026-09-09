Ana Casaca nomeada presidente da AICEP

O Governo aprovou esta quarta-feira em Conselho de Ministros uma resolução que designa Ana Casaca presidente do conselho de administração da AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal.

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Ana Paula Lopes Borges Ferreira Casaca, diretora de Inovação da Galp Energia, foi escolhida após receber parecer positivo da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP), segundo o comunicado do Conselho de Ministros.

No final do ano passado, Ana Casaca foi nomeada para a administração do European Innovation Council (EIC), o principal programa europeu de apoio à inovação disruptiva e tecnologias deeptech, no âmbito do programa Horizonte Europa, destacando-se por ter sido a única portuguesa neste mandado.

A especialista em inovação, que agora será a segunda mulher na liderança da AICEP, tem mais de mais de 20 anos de experiência em transferência de tecnologia, inovação corporativa e desenvolvimento de ecossistemas, tendo iniciado a sua carreira como investigadora em São Francisco, precisamente com bolsas da entidade que irá liderar, a AICEP, e também da Fulbright.

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa, Ana Casaca tem ainda um MBA, pela Porto Business School, e conta ainda como o cargo de professora convidada nesta faculdade portuense e no ISEG. No que toca ao percurso de formação no estrangeiro, frequentou o International Directors Programme (IDP) no INSEAD.

Presidente da AICEP vai reformar-se no fim do ano

A atual presidente da AICEP, Madalena Oliveira e Silva, termina o seu mandato no final deste ano e vai reformar-se. A primeira mulher líder da agência de investimento externo – que assumiu uma solução considerada transitória para assegurar a continuidade da entidade – passa à reforma mal deixe este cargo, tal como avançou o Jornal Económico.

A sua nomeação surgiu na sequência da saída de Ricardo Arroja, que foi escolhido pelo ex-ministro Pedro Reis e esteve pouco mais de um ano na liderança e foi afastado já sob tutela do atual ministro da Economia, Manuel Castro Almeida. O Governo justificou a mudança com a necessidade de uma liderança mais presente junto das empresas, apesar de reconhecer as competências técnicas do anterior responsável. Madalena Oliveira e Silva já integrava a administração executiva da AICEP antes de assumir a presidência.