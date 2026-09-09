Direto Apple apresenta novos iPhones e talvez um dobrável. Acompanhe aqui o lançamento
Poucos dias depois de tomar posse como CEO da Apple, John Ternus apresenta ao mundo as novidades da tecnológica, entre as quais é esperado o lançamento do primeiro smartphone dobrável da marca.
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