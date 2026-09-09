Avião de Zelensky “quase atingido” por drone na Moldova
O primeiro-ministro norueguês revelou que o incidente ocorreu na terça-feira, quando o avião do Presidente ucraniano se preparava para descolar rumo a Oslo para o funeral do rei Harald.
O avião que transportava o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para Oslo esteve perto de ser atingido por um drone quando se preparava para descolar da Moldova, na terça-feira.
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“O avião quase foi atingido por um drone quando estava prestes a descolar da Moldávia. É esta a realidade que enfrentamos”, afirmou o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Store, à televisão pública norueguesa NRK, citado pela Reuters.
O primeiro-ministro norueguês não revelou a origem da informação nem a que distância o drone esteve do avião, segundo a Reuters. Zelensky viajou para a Noruega para participar no funeral do rei Harald, que decorreu esta quarta-feira.
O incidente ocorre num momento em que a Ucrânia continua a enfrentar ataques com drones e mísseis no âmbito da guerra com a Rússia.
O líder ucraniano publicou no X sobre a visita à Noruega e o encontro com o primeiro-ministro norueguês, mas não fez referência ao alegado incidente com o drone.
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