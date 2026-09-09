Jornalismo

Bolsas de Jornalismo em Saúde com candidaturas abertas até 25 de setembro

 + M,

Os temas preferenciais da quinta edição da iniciativa são saúde pública, inovação em saúde, dados em saúde, prevenção, qualidade de vida e longevidade e valor social da saúde.

A quinta edição das Bolsas de Jornalismo em Saúde, uma iniciativa do Sindicato dos Jornalistas em parceria com a Roche, arrancou esta semana com a abertura das candidaturas. Este ano vão ser atribuídas quatro bolsas, uma por cada área — digital, imprensa, rádio e televisão –, com o valor unitário de 2.500 euros.

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Os temas preferenciais desta edição são: saúde pública; inovação em saúde; dados em saúde; prevenção; qualidade de vida e longevidade; e valor social da saúde.

“Com este programa, pretende-se incentivar a criação de conteúdos que contribuam para uma sociedade mais informada e esclarecida sobre questões de saúde, premiando a qualidade e originalidade, com a garantia de absoluta liberdade editorial dos jornalistas”, explica a organização da iniciativa, em comunicado.

O júri da edição deste ano é composto por:

  • Luís Simões, presidente do Sindicato dos Jornalistas
  • Maria Flor Pedroso, presidente do Clube de Jornalistas
  • Miguel Crespo, diretor do CENJOR – Centro Protocolar de Formação Profissional para Jornalistas
  • Rita Sá Machado, diretora-geral da Saúde
  • Cláudia Ricardo, diretora de assuntos externos da Roche Farmacêutica

As candidaturas decorrem até 25 de setembro no site bolsasdejornalismo.pt. Podem candidatar-se a este programa todos os jornalistas com carteira profissional válida, ou título provisório de estagiário. Os vencedores serão anunciados publicamente numa cerimónia em data e local a comunicar brevemente.

As Bolsas de Jornalismo são uma iniciativa, com periodicidade bienual, que teve a sua primeira edição em 2018 e que desde então já distinguiu o trabalho de 15 jornalistas.

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