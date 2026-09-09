Bolsas de Jornalismo em Saúde com candidaturas abertas até 25 de setembro
Os temas preferenciais da quinta edição da iniciativa são saúde pública, inovação em saúde, dados em saúde, prevenção, qualidade de vida e longevidade e valor social da saúde.
A quinta edição das Bolsas de Jornalismo em Saúde, uma iniciativa do Sindicato dos Jornalistas em parceria com a Roche, arrancou esta semana com a abertura das candidaturas. Este ano vão ser atribuídas quatro bolsas, uma por cada área — digital, imprensa, rádio e televisão –, com o valor unitário de 2.500 euros.
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Os temas preferenciais desta edição são: saúde pública; inovação em saúde; dados em saúde; prevenção; qualidade de vida e longevidade; e valor social da saúde.
“Com este programa, pretende-se incentivar a criação de conteúdos que contribuam para uma sociedade mais informada e esclarecida sobre questões de saúde, premiando a qualidade e originalidade, com a garantia de absoluta liberdade editorial dos jornalistas”, explica a organização da iniciativa, em comunicado.
O júri da edição deste ano é composto por:
- Luís Simões, presidente do Sindicato dos Jornalistas
- Maria Flor Pedroso, presidente do Clube de Jornalistas
- Miguel Crespo, diretor do CENJOR – Centro Protocolar de Formação Profissional para Jornalistas
- Rita Sá Machado, diretora-geral da Saúde
- Cláudia Ricardo, diretora de assuntos externos da Roche Farmacêutica
As candidaturas decorrem até 25 de setembro no site bolsasdejornalismo.pt. Podem candidatar-se a este programa todos os jornalistas com carteira profissional válida, ou título provisório de estagiário. Os vencedores serão anunciados publicamente numa cerimónia em data e local a comunicar brevemente.
As Bolsas de Jornalismo são uma iniciativa, com periodicidade bienual, que teve a sua primeira edição em 2018 e que desde então já distinguiu o trabalho de 15 jornalistas.
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