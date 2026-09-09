CMS Portugal assessora reforço do Grupo Pestana em Porto Covo

A CMS Portugal assessorou o Grupo Pestana na comercialização do empreendimento Pestana Porto Covo Village I. A equipa de imobiliário envolvida na operação foi liderada pelo sócio coordenador João Pinheiro da Silva e pela associada sénior Sandra Teixeira Arsénio, contando ainda com a participação dos associados Carlos Henriques Saraiva, Carolina Sequeira Gonzalez e Duarte Castro Rodrigues.

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Em comunicado, a firma explicou que o acompanhamento abrangeu a fase de comercialização, assegurando a estruturação jurídica da operação e a conformidade do projeto com o enquadramento legal aplicável aos empreendimentos turísticos, bem como a articulação entre os diversos intervenientes.

O Pestana Porto Covo Village I é um empreendimento turístico localizado em Porto Covo, composto por 64 unidades de alojamento turístico, concebido para proporcionar uma experiência de elevada qualidade num dos destinos mais procurados da costa alentejana.

“É com grande satisfação que continuamos a acompanhar os seus projetos imobiliários e turísticos, colocando a nossa experiência ao serviço de projetos e operações que exigem um conhecimento profundo do setor e uma abordagem jurídica próxima e consistente”, refere João Pinheiro da Silva.