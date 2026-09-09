Concerto de solidariedade soul em Madrid a favor da Fundación Recover

Nesta edição, os fundos angariados serão utilizados para adquirir ecografias portáteis, uma ferramenta essencial para melhorar a capacidade de diagnóstico dos profissionais de saúde, bem como para realizar uma monitorização correta das gravidezes e a deteção de possíveis complicações nos partos de milhares de mulheres.

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Soul Track é uma banda de oito músicos que combina voz, guitarras, saxofone e bateria para reviver o som mais clássico do soul, com versões de grandes artistas como Otis Redding, Wilson Pickett ou James Brown, entre outras referências do género. É um concerto perfeito para todas as idades (crianças com menos de 16 anos devem estar acompanhadas por um adulto).

Marta Marañón, diretora-geral da Fundación Recover, expressou mais uma vez a sua gratidão ao grupo Soul Track “por tornar isto possível e pelo seu compromisso com a nossa causa. Muito obrigado a Tinkle pela sua valiosa colaboração e por ter apoiado esta iniciativa de solidariedade que permitirá um melhor controlo pré-natal para beneficiar milhares de mulheres e crianças nascidas em comunidades rurais ou em áreas periurbanas muito desfavorecidas dos Camarões e do Benim. Obrigado, finalmente, à sala Marrocos, sempre, pelo seu apoio.”

O concerto ‘Saúde para África’ nasceu com o objetivo de unir música e solidariedade e tornou-se um dos eventos anuais da Fundación Recover em Madrid. A proposta convida-o a desfrutar de uma noite de música ao vivo enquanto contribui diretamente para projetos que visam melhorar o acesso a cuidados de saúde dignos e de qualidade em África.

Os bilhetes para o concerto já estão disponíveis e custam 25 euros. Para quem não pode participar e quer colaborar, pode fazê-lo através da fila 0. Tanto a venda de bilhetes como a colaboração com a fila 0 podem ser feitas a partir de ‘https://entradium.com/events/concierto-solidario-salud-para-africa-madrid-sala-morocco’.