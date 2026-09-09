Cuatrecasas assessora a Commerz Real na venda do Forum Algarve

A Cuatrecasas assessorou a Commerz Real, gestora alemã de ativos, na venda do centro comercial Forum Algarve, em Faro, à gestora espanhola Alfana Investment Management. O ativo foi vendido por 130 milhões de euros.

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O Forum Algarve foi adquirido pela Commerz Real em 2000, ainda em fase de desenvolvimento. Com uma área total de 27.400 metros quadrados, conta com uma ocupação de lojas de quase 100%. No ano passado, recebeu quase oito milhões de visitantes e as vendas a retalho superaram 120 milhões de euros.

A equipa que assessorou a Commerz Real foi liderada por Sofia Gomes da Costa, sócia de Imobiliário e Urbanismo.

Sofia Gomes da Costa afirma: “É para mim uma enorme honra ter acompanhado a história do Forum Algarve ao longo de mais de duas décadas — desde a assessoria na sua aquisição até à condução da sua venda. Poucos projetos permitem a um advogado participar em ambos os momentos definidores do ciclo de vida de um investimento desta envergadura. Esta operação encerra um capítulo de sucesso para a Commerz Real e reflete uma relação de confiança construída ao longo de gerações. Estou profundamente grata pela confiança depositada na nossa equipa”.