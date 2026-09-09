Daimler Truck vai encerrar hub tecnológico em Lisboa e dispensar 100 pessoas

A Daimler Truck vai encerrar o centro tecnológico da empresa em Lisboa, designado tb.lx, a partir de 31 de março de 2027. Cerca de 100 trabalhadores serão afetados. Irão receber “apoio durante o período de transição, incluindo compensações por cessação”.

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“Tomámos a decisão de dar um enfoque ainda maior à estratégia de TI da Daimler Truck. Esta decisão não constitui, de forma alguma, um reflexo do desempenho da nossa equipa em Lisboa ou do contexto empresarial em Portugal. Estamos profundamente gratos pela dedicação, competência e empenho dos nossos colegas da tb.lx, bem como pelos seus contributos ao longo dos últimos oito anos. Estamos empenhados em apoiar os nossos colegas envolvidos durante todo o período de transição”, diz Raghavendra Vaidya, Chief Information Officer da Daimler Truck, citado em comunicado.

Fundada em 2018, a tb.lx apoiava as atividades digitais da Daimler Truck, desenvolvendo serviços de conectividade e produtos de software para o mercado europeu, EUA e Ásia.

Em 2024, altura em que a mudou para um novo espaço, tinha 130 colaboradores. Na época o então CEO, Christian Lessing, referia em entrevista ao ECO: “O foco em Portugal tem provado ser uma boa parceria. Está provado que é o lugar para se estar.”