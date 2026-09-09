Guerra na Europa

Drone ucraniano atinge região nos Urais a 3.000 km da fronteira

  • Lusa
  • 19:07

O antigo conselheiro do Ministério da Defesa ucraniano, Serguei Sternenlo, estimou que, ao voar uma trajetória de 3.000 km desde a fronteira com a Ucrânia, este drone estabeleceu um "novo recorde".

A Rússia relatou esta quarta-feira que um drone ucraniano atingiu uma região nos Urais, a 3.000 quilómetros (km) da fronteira, um ataque extremamente raro de longo alcance que causou um incêndio numa instalação industrial.

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“Hoje, um ataque de drone a um dos locais industriais em Novy Urengoy foi repelido. A queda dos destroços causou um incêndio”, disse o governador do território autónomo da Iamália-Nenétsia, Dmitri Artyukov.

O ataque não causou mortes nem feridos, indicou o responsável, que pediu aos habitantes da região que “mantenham a calma” e assegurou que “a situação está sob controlo”. A cidade de Novy Urengoy foi construída na década de 1970 após a descoberta de um depósito de gás natural, o Campo de Urengoy.

Durante os últimos meses, a Ucrânia e a Rússia têm intensificado ataques com fogo de longo alcance, visando locais industriais, militares e logísticos. Este ataque nos Urais foi reivindicado pelo grupo Fire Point, um dos principais arquitetos de ataques em profundidade contra a Rússia.

O bloguista e antigo conselheiro do Ministério da Defesa ucraniano, Serguei Sternenlo, estimou que, ao voar uma trajetória de 3.000 km desde a fronteira com a Ucrânia, este drone estabeleceu um “novo recorde”.

Esta não é a primeira vez que a Ucrânia bombardeia regiões russas afastadas. No final de julho, lançou drones contra regiões distantes como Bascortostão e Chuváxia.

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