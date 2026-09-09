Durham Agrellos anuncia Rita Lobo Xavier como Of Counsel

A Durham Agrellos reforçou a equipa com Rita Lobo Xavier, especialista em Direito da Família e Direito das Sucessões, contribuindo na atividade da sociedade de advogados nas matérias de family governance e planeamento sucessório.

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“Rita Lobo Xavier é uma das pessoas mais respeitadas do Direito português. O seu percurso académico e profissional, aliado ao profundo conhecimento do direito da família e do direito das sucessões, fazem da Rita uma autoridade. A sua integração constitui um reforço da Durham Agrellos e representa um benefício extraordinário para os nossos clientes. Corresponde, aliás, ao desenvolvimento natural de uma relação profissional muito bem-sucedida de vários anos”, afirma Miguel Durham Agrellos, managing partner.

“A Durham Agrellos distingue-se pela forma como exerce a advocacia, entendida como serviço aos clientes, com a qual me identifico e que pude comprovar durante os vários anos de profícua colaboração”, refere Rita Lobo Xavier.

Rita Lobo Xavier é Professora Catedrática da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, onde leciona na licenciatura, mestrado e doutoramento. Coordena a unidade curricular de Regimes de Bens do Casamento e Planeamento Sucessório, tendo sido responsável pela conceção e criação da primeira pós-graduação portuguesa em family governance em Portugal, que continua a coordenar e onde continua a lecionar.

Licenciada em Direito pela Universidade de Coimbra em 1984, é Mestre e Doutora pela mesma universidade, tendo obtido o título de Agregada pela Universidade Católica Portuguesa em 2016.

Autora nas áreas do Direito da Família, Direito das Sucessões e Direito Processual Civil, foi membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) e tem sido perita nacional de Portugal no projeto “Women, Business and the Law”, do Banco Mundial. É diretora da Revista de Direito e Estudos Sociais. Membro da Asociación Internacional de Juristas de Derecho de Família, e membro da Academia das Ciências de Lisboa.