Espanhóis querem formação em IA no trabalho
Espanha está entre os mercados com maior disposição de trabalhadores para receber formação em IA no local de trabalho, segundo um estudo da eDreams ODIGEO.
A IA está a ganhar terreno como competência profissional fundamental e os trabalhadores estão altamente dispostos a continuar a desenvolver as suas competências nesta área, segundo um estudo da eDreams ODIGEO realizado junto de 9.000 adultos em sete mercados internacionais, incluindo Espanha.
73% dos trabalhadores espanhóis valorizam positivamente que a sua empresa promova o desenvolvimento das suas capacidades de IA, proporcionando-lhes acesso a ferramentas e cursos para aprender a usá-las. Espanha está entre os países onde esta tendência se destaca, apenas atrás de Portugal (79%) e à frente de Itália (72%), embora seja um padrão partilhado por todos os mercados inquiridos, refletindo um interesse global em integrar a IA em competências profissionais de qualquer perfil, para além da tecnologia.
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Esta evolução está também a começar a ser transferida para as decisões profissionais dos trabalhadores. Para mais de metade dos espanhóis (54%), o facto de uma empresa dar prioridade a uma abordagem “IA em primeiro lugar” é importante ou até decisivo ao escolher entre duas ofertas de emprego semelhantes, um valor que se situa nos 62% no caso da Geração Z.
O compromisso com o desenvolvimento de capacidades de IA em toda a organização faz parte do modelo eDreams ODIDEO há anos. A empresa opera sob uma estratégia “AI-first” desde 2014, integrando esta tecnologia em toda a sua atividade e considerando-a uma competência relevante para todos os seus profissionais.
O objetivo é que diferentes equipas consigam identificar como aplicar a IA da forma mais estratégica e eficiente no seu trabalho diário. Para tal, a empresa reforçou significativamente o seu compromisso com a aprendizagem: no último ano, foram registadas mais do dobro das horas de formação do que no ano anterior, passando de 48.933 para 99.335, com conteúdos focados nos fundamentos da IA, engenharia rápida e pensamento crítico para avaliar e validar os resultados gerados por estas ferramentas.
A estratégia está também a ter impacto na capacidade de desenvolvimento da empresa: a sua produtividade de engenharia aumentou mais de 47% em relação ao ano anterior e as suas equipas desempenham agora cinco vezes mais funções empresariais.
Da mesma forma, o peso crescente da IA nas empresas começa a refletir-se na forma como são avaliadas de fora. Em 2026, os International Business Awards incorporaram pela primeira vez uma categoria especificamente dedicada a reconhecer culturas de inovação impulsionadas pela IA. A eDreams ODIGEO foi reconhecida nesta nova categoria pelo seu compromisso em alargar a formação e adoção de IA a toda a organização, em vez de se concentrar exclusivamente nas equipas de tecnologia.
Dana Dunne, CEO da eDreams ODIGEO, afirmou: “O estudo reflete uma mudança que experienciámos há mais de uma década: o conhecimento de IA está a tornar-se uma competência mainstream, e os profissionais procuram desenvolvê-la. Doze anos a trabalhar desta forma ensinaram-nos que a fluência não depende realmente das ferramentas, que mudam a cada poucos meses, mas sim dos critérios: saber quando usar IA, como a orientar e como verificar os resultados obtidos. É por isso que a nossa formação dá a mesma importância ao pensamento crítico como à engenharia de prompts, e é por isso que a IA é uma competência central para todos os empregos, em vez de uma competência técnica. É também por isso que esta capacidade se traduziu num crescimento significativo para nós como plataforma pioneira e global de subscrição de viagens.”
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