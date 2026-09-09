Espanhóis querem formação em IA no trabalho

A IA está a ganhar terreno como competência profissional fundamental e os trabalhadores estão altamente dispostos a continuar a desenvolver as suas competências nesta área, segundo um estudo da eDreams ODIGEO realizado junto de 9.000 adultos em sete mercados internacionais, incluindo Espanha.

73% dos trabalhadores espanhóis valorizam positivamente que a sua empresa promova o desenvolvimento das suas capacidades de IA, proporcionando-lhes acesso a ferramentas e cursos para aprender a usá-las. Espanha está entre os países onde esta tendência se destaca, apenas atrás de Portugal (79%) e à frente de Itália (72%), embora seja um padrão partilhado por todos os mercados inquiridos, refletindo um interesse global em integrar a IA em competências profissionais de qualquer perfil, para além da tecnologia.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Esta evolução está também a começar a ser transferida para as decisões profissionais dos trabalhadores. Para mais de metade dos espanhóis (54%), o facto de uma empresa dar prioridade a uma abordagem “IA em primeiro lugar” é importante ou até decisivo ao escolher entre duas ofertas de emprego semelhantes, um valor que se situa nos 62% no caso da Geração Z.

O compromisso com o desenvolvimento de capacidades de IA em toda a organização faz parte do modelo eDreams ODIDEO há anos. A empresa opera sob uma estratégia “AI-first” desde 2014, integrando esta tecnologia em toda a sua atividade e considerando-a uma competência relevante para todos os seus profissionais.

O objetivo é que diferentes equipas consigam identificar como aplicar a IA da forma mais estratégica e eficiente no seu trabalho diário. Para tal, a empresa reforçou significativamente o seu compromisso com a aprendizagem: no último ano, foram registadas mais do dobro das horas de formação do que no ano anterior, passando de 48.933 para 99.335, com conteúdos focados nos fundamentos da IA, engenharia rápida e pensamento crítico para avaliar e validar os resultados gerados por estas ferramentas.

A estratégia está também a ter impacto na capacidade de desenvolvimento da empresa: a sua produtividade de engenharia aumentou mais de 47% em relação ao ano anterior e as suas equipas desempenham agora cinco vezes mais funções empresariais.

Da mesma forma, o peso crescente da IA nas empresas começa a refletir-se na forma como são avaliadas de fora. Em 2026, os International Business Awards incorporaram pela primeira vez uma categoria especificamente dedicada a reconhecer culturas de inovação impulsionadas pela IA. A eDreams ODIGEO foi reconhecida nesta nova categoria pelo seu compromisso em alargar a formação e adoção de IA a toda a organização, em vez de se concentrar exclusivamente nas equipas de tecnologia.

Dana Dunne, CEO da eDreams ODIGEO, afirmou: “O estudo reflete uma mudança que experienciámos há mais de uma década: o conhecimento de IA está a tornar-se uma competência mainstream, e os profissionais procuram desenvolvê-la. Doze anos a trabalhar desta forma ensinaram-nos que a fluência não depende realmente das ferramentas, que mudam a cada poucos meses, mas sim dos critérios: saber quando usar IA, como a orientar e como verificar os resultados obtidos. É por isso que a nossa formação dá a mesma importância ao pensamento crítico como à engenharia de prompts, e é por isso que a IA é uma competência central para todos os empregos, em vez de uma competência técnica. É também por isso que esta capacidade se traduziu num crescimento significativo para nós como plataforma pioneira e global de subscrição de viagens.”