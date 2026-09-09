Exportações e importações abrandam crescimento. Défice comercial encolhe quase 400 milhões

As exportações portuguesas de bens cresceram 6,5% em julho, em termos homólogos, enquanto as importações registaram um aumento ligeiro de 0,6%, refletindo, respetivamente, desacelerações de 4,2 e 19 pontos percentuais face ao mês anterior, segundo os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

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Quando excluídas as transações sem transferência de propriedade (TTE) — isto é, transações com vista a ou na sequência de trabalhos por encomenda –, o aumento é maior em ambos os fluxos: +7,0% nas vendas ao exterior e +5,5% nas compras, o que compara com aumentos de 11,7% e 16,9%, respetivamente, no mês de junho.

Descontados os combustíveis e lubrificantes, as exportações aumentaram 4,2% (após uma subida de 7,5% no mês precedente), em resultado do aumento das transações desta categoria de produtos em julho (+46,6% face ao período homólogo), essencialmente devido ao aumento de preço (+41,3%), uma vez que em volume apenas se registou uma subida de 3,8%.

Entre os principais parceiros comerciais de 2025, destacaram-se, em julho, os acréscimos das exportações para Espanha (+11%), devido, principalmente, ao acréscimo nas transações de combustíveis e lubrificantes e de fornecimentos industriais.

Já o Reino Unido destacou-se pela negativa, com um decréscimo de 10,3% nas compras de bens a Portugal, refletindo, sobretudo, a evolução das transações das categorias de material de transporte e de combustíveis e lubrificantes, bem como os Países Baixos (-12,1%), em particular devido à diminuição dos combustíveis e lubrificantes, nomeadamente de óleos leves e preparações de petróleo.

No caso das importações, foram as transações TTE que abrandam o ritmo da subida, ao registarem um decréscimo acentuado (-73,0%; +70,5% em julho de 2025), pelo que, quando excluído este tipo de movimentos, o aumento das importações foi superior.

Excluindo combustíveis e lubrificantes, as importações diminuíram 3,1% em julho (desacelerando face ao aumento de 16,5% registado em junho). Esta evolução deveu-se a acréscimos em volume (+12,9%) e, sobretudo, nos preços destes produtos (+26,4%).

Com a subida das exportações a superar o das importações, o défice da balança comercial de bens atingiu 3.052 milhões de euros em julho, desagravando-se em 393 milhões face ao mesmo mês de 2025 e em 527 milhões face a junho.

No entanto, quando excluídas as transações TTE, o défice da balança comercial de bens agravou-se em 65 milhões de euros, em termos homólogos, para um total de 3.065 milhões de euros. Na variação em cadeia, trata-se de uma diminuição de 323 milhões.

(Notícia atualizada pela última vez às 12h10)