Fetico irá negociar um aumento salarial de 16% para mais de 240.000 trabalhadores da ANGED

A Fetico apresentar-se-á nesta negociação como a organização sindical maioritariamente grande na ANGED, uma vez que atualmente concentra 53,85% da força sindical, comparada com 17,04% da CCOO, 12,32% da UGT e 11,93% da Valorian. Além disso, o sindicato aumentou o número de delegados no setor em 14,7%, de 3.270 em 2018 para os atuais 3.751.

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A proposta salarial elaborada pela Fetico prevê um aumento de 6% em 2027, 5% em 2028 e mais 5% em 2029, o que significaria uma melhoria de 16% durante o prazo do acordo. Tomando como referência o salário profissional cobrado na plataforma, a remuneração anual passaria dos atuais 17.802 euros para 20.805 euros no final do acordo. A estes aumentos será acrescentado um pagamento não consolidável de 3% ao longo do prazo.

Para Antonio Pérez, secretário-geral da Fetico, “os mais de 240.000 trabalhadores que fazem parte da ANGED têm muito a ganhar nesta negociação, e a nossa responsabilidade será acompanhar este processo com seriedade, ambição e visão de futuro. As empresas que compõem a associação são um motor importante para a economia espanhola, mas a sua força só pode ser sustentada por boas condições de trabalho. É por isso que vamos trabalhar para construir um acordo moderno e inovador capaz de se tornar uma referência para outros setores”.

A plataforma incorpora também um amplo pacote de melhorias económicas. Estas incluem uma bolsa de férias de 1.000 euros nos termos previstos para quem não desfruta das férias de verão entre junho e setembro; uma remuneração de 100 euros para domingos e férias voluntárias; uma sobretaxa de 50% nas horas extraordinárias; um bónus de teletrabalho de 90 euros e a criação de um plano de pensões com contribuições da empresa, uma questão em que este setor será pioneiro no panorama económico nacional.

O segundo eixo principal da proposta de Fético é a organização do tempo de trabalho. O sindicato propõe reduzir o dia de trabalho para 37,5 horas por semana e 1.712 horas por ano, além de estender os feriados para 32 dias por ano.

Além destas medidas, existe a garantia de pelo menos um fim de semana completo de sábado e domingo por mês, a impossibilidade de planear mais de sete dias consecutivos de trabalho e até 15 horas de licença remunerada por ano para o acompanhamento de crianças com menos de 15 anos ou com mais de 70 anos.

“Fomos a esta negociação com a intenção de abordar as questões mais prioritárias para os trabalhadores. Sabemos que o salário é fundamental, mas queremos ir mais longe, vamos também falar sobre quanto trabalho é feito, como esse tempo é organizado e que possibilidades reais as pessoas têm para conciliar e desenvolver uma carreira profissional. O próximo acordo deve responder à forma como as novas gerações querem trabalhar e viver”, disse a secretária-geral adjunta do Fetico, Charo Torres, durante a apresentação.

Diálogo Social

Durante o evento, Fetico também analisou alguns dos principais debates que marcarão o novo ano de trabalho. No que diz respeito à redução da jornada de trabalho, o sindicato reiterou a sua posição a favor de continuar a avançar para jornadas mais curtas, mas considera que uma transformação deste tipo deve ser construída através da negociação coletiva e com a participação ativa das empresas.

Neste contexto, Fetico também apelou a uma nova etapa nas relações entre o Ministério do Trabalho e os parceiros sociais. O sindicato considera que o modelo atual de diálogo continua excessivamente concentrado no Governo, CCOO e UGT e apela ao progresso rumo a um diálogo social real, eficaz e plural, capaz de incorporar outras organizações que tenham representação significativa nas empresas.

Fetico defende que expandir o diálogo não significa substituir as organizações sindicais tradicionais, mas sim adaptar o diálogo social à pluralidade que atualmente existe no local de trabalho.

Para Antonio Pérez, secretário-geral da Fético, “Espanha e todos os trabalhadores precisam de um cenário sindical mais aberto e plural, que nem sempre seja condicionado pelos mesmos atores. Temos ferramentas para ouvir mais vozes e o diálogo social é um dos mais importantes, mas só funciona realmente quando incorpora diferentes perspetivas e representa melhor a realidade do local de trabalho. Fetico está a demonstrar que há outra forma de fazer sindicalismo, mais aberta, mais próxima e orientada para o acordo e não para o conflito”.

Novos setores

O pequeno-almoço informativo serviu também para fazer um balanço da evolução da Fetico, que continua a expandir a sua presença para além dos setores onde historicamente teve a maior implementação. Atualmente, a Confederação conta com 9.842 delegados eleitos e 94.353 membros, está representada em 946 empresas, está afiliada a mais de 3.900 empresas e está presente em mais de 350 acordos coletivos. Em conjunto, os acordos em que participa atingem mais de três milhões de trabalhadores. A Fético é localizada, segundo os dados apresentados pela organização, como o terceiro sindicato no setor privado e o quinto sindicato a nível mundial em Espanha.

A expansão também tornou possível diversificar progressivamente a presença do sindicato. Juntamente com as Lojas de Departamento, onde mantém a sua presença principal, a Fetico aumentou significativamente a sua representação no comércio e distribuição; indústria, logística e energia; serviços empresariais e profissionais; hotéis, turismo e restauração; e serviços sociais e pessoais.