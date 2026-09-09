Fidelidade muda administração executiva a pensar no IPO

A Fidelidade decidiu na passada terça-feira o seu futuro conselho de administração com mandato até 2028. Na presidência do Conselho de Administração (CA) continua Jorge Magalhães Correia e na presidência da Comissão Executiva (CE) Rogério Campos Henriques continua presidente, ou CEO, mas André Cardoso e Miguel Abecassis passam de vogais a vice-presidentes.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Também sobem à CE Teresa Rosas, até agora diretora geral de Tecnologia, que terá a seu cargo o desenvolvimento da Inteligência Artificial ao nível de comissão executiva. Também o diretor geral comercial, Nuno Clemente, passará a membro da CE.

Outra entrada é de Nuno Martins que deixa o conselho executivo da Caixa Geral de Depósitos, que detém 15% do capital da Fidelidade, e passa para o mesmo cargo na seguradora. Thomas Chen e Sijie Dong continuam nos seus cargos.

De saída do CE estão Juan Arsuaga que vai dedicar-se à Fidelidade Re, resseguradora do grupo, e António Noronha, que terá novas funções em gestão de ativos e na região africana.

Fonte próxima da administração indicou que esta mudança reflete o propósito de continuidade do projeto estratégico, mas com uma composição de governance mais alinhada com as práticas internacionais, nomeadamente em diversidade de género e independência de membros da administração no CA e no CE.

A seguradora, que no final deste mês conta estar a operar fisicamente na nova sede, mantém a preparação para lançar um IPO (oferta pública de venda de ações), embora a sua concretização dependa da “vontade e oportunidade dos acionistas, e do momento de mercado”, conclui a fonte.