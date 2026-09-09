Fusão de dez mil milhões no software financeiro: Cegid e Silae unem-se para criar campeão europeu
As empresas francesas de tecnologia para contabilidade, gestão de recursos humanos e processamento salarial vão fundir-se para criar um “líder europeu em tecnologia empresarial baseada em IA".
Há um novo campeão europeu na área do software de gestão e tecnologia para tesouraria e recursos humanos. A multinacional francesa Cegid, que comprou a PHC em Portugal, e a concorrente compatriota Silae, anunciaram esta quarta-feira que chegaram a um acordo de fusão para criar uma megatecnológica de contabilidade e processamento salarial.
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Deste negócio vai resultar um grupo que vale mais de dez mil milhões de euros (cerca de 8,6 mil milhões de euros em enterprise value) e fará tarefas de contabilidade, fiscalidade, finanças e processamento salarial de dois milhões de clientes finais e mais de 15 mil escritórios de contabilidade, emitindo mais de 15 milhões de recibos de vencimento na Europa mensalmente.
A transação tornará esta uma das maiores empresas de software em França e uma dos principais tecnológicas da Europa, especializada em soluções de gestão empresarial na cloud para financeiros (tesouraria, fiscalidade e ERP), recursos humanos (processamento salarial e gestão de talento) e retalho.
Ambas irão reunir competências altamente complementares nos seus portefólios. “A integração nativa entre as ferramentas de contabilidade e fiscalidade da Cegid, os serviços bancários e de finanças digitais da Shine e a plataforma de gestão de salários e recursos humanos da Silae permitirá ao grupo interligar dados essenciais, automatizar processos e simplificar as interações entre as empresas e os seus parceiros, incluindo os escritórios de contabilidade”, explicaram as empresas, em comunicado enviado aos meios de comunicação social.
O objetivo é criar uma oferta mais ampla que proporcione aos gestores e respetivos parceiros ferramentas mais simples, inteligentes e potenciadas pela IA, automatizando as suas tarefas financeiras e administrativas de back-office, uma vez que aumenta também a capacidade de investimento em investigação e desenvolvimento.
No âmbito desta fusão, Christian Pedersen — até agora Chief Product Officer da IFS Cloud — foi nomeado CEO da Cegid e irá liderar a integração. “O meu objetivo será continuar a transformar esta visão em soluções verdadeiramente diferenciadas e de elevado valor acrescentado para as empresas e para os contabilistas e os seus clientes”, disse, na nota de imprensa.
Os maiores acionistas enalteceram a operação. “A Silver Lake tem sido uma apoiante incondicional e uma investidora de longo prazo em ambas as empresas, ajudando a transformar dois líderes franceses em campeões europeus através de um investimento sustentado em tecnologia e talento. Desde o nosso investimento inicial, as receitas e o número de colaboradores mais do que triplicaram, sendo que um terço das receitas é agora gerado a nível internacional, o que sublinha como a excelência local pode impulsionar oportunidades globais”, comentou Christian Lucas, managing partner da Silver Lake e chairman da Cegid e da Silae.
“O verdadeiro valor desta fusão reside na integração dos produtos: ligar a gestão de salários e de recursos humanos de forma nativa à contabilidade, à faturação eletrónica, às finanças digitais e aos pagamentos, para que as empresas e os negócios que estas servem trabalhem numa única plataforma, com os dados a circularem de forma integrada, preservando ao mesmo tempo o papel central dos contabilistas nas suas relações com os clientes”, referiu, por sua vez, o CEO da Silae, Pierre Cesarini, que irá continuar a liderar a Silae no grupo resultante da fusão, caso seja bem-sucedida.
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