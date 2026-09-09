Governo estuda reforço do abastecimento de água na Margem Sul com origem no Tejo e Castelo de Bode
As alterações climáticas e o aumento previsível das necessidades com a construção do novo aeroporto justificam a tomada de medidas, explica o Ministério do Ambiente.
O Governo está à procura de uma “solução técnica” para reforçar a resiliência hídrica dos territórios localizados na Margem Sul do Tejo. Em cima da mesa está o recurso a origens superficiais de Castelo de Bode e do rio Tejo.
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A decisão está plasmada num despacho publicado esta quarta-feira em Diário da República.
Atualmente, o abastecimento de água para consumo humano na região assenta, sobretudo, na exploração do sistema aquífero Tejo-Sado. Contudo, “a elevada dependência de uma única origem constitui um fator de vulnerabilidade estratégica, expondo a região a riscos acrescidos“, lê-se no diploma.
O mesmo texto faz referência aos recentes “constrangimentos” verificados em Almada como prova de que é necessário reforçar a resiliência dos sistemas de abastecimento de água na Margem Sul do Tejo. Em julho, a população sofreu cortes de água persistentes e prolongados que destabilizaram as vidas dos residentes, turistas e negócios.
No documento, o Governo considera que a Margem Sul necessita de um reforço no abastecimento de água tendo em conta que, além da população residente, a região acolhe uma diversidade de atividades económicas, industriais, logísticas e de serviços, cuja continuidade e desenvolvimento dependem de sistemas de abastecimento de água fiáveis, eficientes e resilientes.
Ao mesmo tempo, “a evolução demográfica e económica da região aponta para um aumento das necessidades de água para consumo humano nas próximas décadas”, justifica o despacho, nomeando, em particular, a criação do novo Aeroporto Luís de Camões, “, bem como a expansão urbana, habitacional, empresarial e logística associada a este investimento estruturante”. Isto, em paralelo com o agravamento das alterações climáticas, que tornam mais imprevisível e escassa a disponibilidade hídrica.
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