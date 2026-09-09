Governo prolonga desconto no gasóleo agrícola até ao fim do ano

O Governo aprovou esta quarta-feira o prolongamento dos apoios ao gasóleo agrícola até 31 de dezembro deste ano.

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“É uma outra medida, entre as muitas que temos vindo a implementar e decidir, para mitigar o impacto que é, de facto, muito significativo, do aumento do preço dos combustíveis na vida das pessoas, das famílias, das empresas e das instituições“, salientou o primeiro-ministro, Luís Montenegro, na sessão solene após o Conselho de Ministros, realizado na nova Universidade Politécnica de Bragança.

O apoio, que prevê um desconto de dez cêntimos por litro no gasóleo agrícola e que tinha vigorado até 30 de junho, será assim prolongado agora até ao final do ano.

Este apoio surge no mesmo dia em que a ministra da Energia afastou a fixação de preços dos combustíveis. “Só em último caso”, disse Maria da Graça Carvalho no Parlamento.

Com os preços dos combustíveis a continuarem a escalar, os representantes das empresas pedem ao Governo que mantenha os apoios aos setores mais expostos, como os transportes, enquanto permanecerem as “condições excecionais”.

Além disso, vários gestores, economistas e ex-governantes ouvidos pelo ECO alertaram que os preços podem “piorar antes de melhorar”.

No debate da moção de censura, Luís Montenegro tinha anunciado que o Governo irá reeditar “o apoio específico aos agricultores, aos pescadores, aos bombeiros e às instituições particulares de solidariedade social”. “E também será aplicável aos transportadores, no mês de setembro, o apoio que esteve em vigor até ao final do mês de junho”, acrescentou o primeiro-ministro.

No entanto, estes apoios a outros setores para ajudar a mitigar o impacto da subida dos preços dos combustíveis só vão ser aprovados no Conselho de Ministros da próxima semana, referiu Luís Montenegro em Bragança.

(Notícia atualizada às 13h44 com mais informação)