Hannover Re assume liderança do Conselho de Resseguro da Insurance Europe

Clemens Jungsthöfel, presidente executivo da resseguradora alemã Hannover Re, é o novo líder do Reinsurance Advisory Board (RAB), da Insurance Europe, para o mandato de 2026–2027, tendo a seu lado o suíço Philippe Meyenhofer, líder da PartnerRe, como vice-presidente. A dupla substitui a gestão cessante encabeçada por Thomas Blunck, da Munich Re.

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A nomeação de Jungsthöfel acontece após o gestor alemão ter atuado como vice-presidente de Thomas Blunck. A nova liderança assume funções no arranque do plano de trabalho para o próximo biénio, focado em facilitar o acesso aos mercados e em reforçar a representação do setor junto dos reguladores.

Em reação à posse, o novo presidente do RAB classificou os resseguradores como “amortecedores de choques financeiros” essenciais para a resiliência económica num cenário de incerteza global. Por sua vez, Meyenhofer frisou a necessidade de responder aos desafios operacionais que afetam a transferência de risco à escala internacional.

Com vasta experiência no setor financeiro, incluindo passagens pela KPMG e pela HDI Global, Jungsthöfel lidera a Hannover Re desde abril de 2025, após ter ocupado a direção financeira da empresa durante cinco anos. Já Meyenhofer, que lidera a PartnerRe desde 2024, ocupou diversos cargos de liderança nas áreas de linhas especializadas e de seguros patrimoniais e de responsabilidade civil.

O RAB reúne representantes ao nível da presidência e da direção executiva das sete grandes resseguradoras mundiais: Gen Re, Hannover Re, Lloyd’s, Munich Re, PartnerRe, SCOR e Swiss Re.