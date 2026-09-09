Indústrias eletrointensivas têm prioridade face a centros de dados na ligação à rede elétrica

As indústrias eletrointensivas, ou seja, que precisam de muita eletricidade para desenvolver a sua atividade, têm prioridade em relação aos centros de dados na ligação à rede, de acordo com regras definidas pelo Governo.

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“O setor eletrointensivo [indústria] tem prioridade e passa à frente [dos centros de dados]” na ligação à rede, indicou a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, referindo que esta opção está de acordo com a legislação europeia. Isto porque “uma indústria traz muito mais riqueza local, de exportação e muito mais emprego“.

“Há uma estratégia do Governo que quer atrair centros de dados que valem a pena”, continuou, considerando que estes são os que têm associada investigação científica ou que tragam indústria que forneça materiais.

Só depois de atribuído o direito a ligar-se à rede às empresas com grandes consumos de eletricidade é que a restante capacidade vai a concurso, no qual os centros de dados poderão concorrer. As cauções foram “bastante” aumentadas, indicou ainda a governante.

Além deste primeiro “crivo” pelo qual os centros de dados têm de passar antes de se instalarem no país, a ministra da tutela indicou que a Agência Portuguesa do Ambiente ficará encarregue de verificar se o projeto pode avançar consoante a disponibilidade de água. Maria da Graça Carvalho afirma que existem tecnologias que diminuem a exigência nos litros de água consumidos. Ao mesmo tempo ressalva que Portugal tem “muitas zonas de stress hídrico”.

Por fim, refere que os impactos no ambiente e território serão avaliados em sede de estudo de impacte ambiental.

Ainda em relação às empresas eletrointensivas, indicou que será “oportunamente” divulgado o apoio, no qual estão a trabalhar, relativamente à compensação dada às empresas abrangidas pelo Comércio Europeu de Licenças de Emissão.