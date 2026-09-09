Júlia Palha protagoniza campanha de crédito à habitação do Novobanco
Dando continuidade ao território de comunicação “Imagine Mais”, a mais recente campanha está presenta em televisão, rádio, meios digitais, redes sociais e suportes de comunicação nos balcões.
O Novobanco estreou uma nova campanha televisiva dedicada ao crédito à habitação que conta com Júlia Palha como protagonista. A atriz é embaixadora da entidade bancária desde novembro de 2024.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
A campanha dá continuidade ao território de comunicação “Imagine Mais”, lançado este ano através da campanha institucional do banco, para marcar o início da nova fase do Novobanco como parte integrante do grupo BPCE.
Agora a mensagem passa por mostrar que. “quando se trata de comprar casa, imaginar é apenas o primeiro passo”, explica a marca em comunicado. Com várias referências a personagens interpretadas pela atriz e aos múltiplos universos ficcionais onde as mesmas habitavam, a campanha procura representar a passagem da imaginação à concretização. Além disso, “tendo recentemente concretizado o sonho de comprar casa com o Novobanco, a atriz dá um rosto real à campanha”, acrescenta o banco.
Com presença em televisão, rádio, meios digitais, redes sociais e suportes de comunicação nos balcões, a campanha conta com criatividade da BBDO e estratégia de meios da Hearts & Science — recentemente fundida com a Mediahub, dando origem à Hearts United — , que trabalham em conjunto para o Novobanco como equipa ON.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Júlia Palha protagoniza campanha de crédito à habitação do Novobanco
{{ noCommentsLabel }}