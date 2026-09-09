Mobilidade

Liberais pressionam Governo a acelerar testes nos carros autónomos

  • Joana Abrantes Gomes
  • 11:32

Projeto de resolução da Iniciativa Liberal defende que Portugal não deve ficar para trás na condução autónoma por recusar reconhecer o que países como França, Bélgica ou Dinamarca já aprovaram.

O grupo parlamentar da Iniciativa Liberal (IL) emitiu uma recomendação ao Governo para que autorize em Portugal os testes de condução autónoma, seguindo os passos já dados em países como França, Bélgica ou Dinamarca.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

De acordo com o projeto de resolução apresentado pelos liberais, a ideia é que o Executivo, em coordenação com o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), “promova a autorização para homologação para testes da tecnologia Tesla Full Self-Driving, homologada pela RDW (Dienst Wegverkeer)”, e “procure o reconhecimento para testes de outras tecnologias homologadas por outros Estados-membros da União Europeia” (UE).

Por outro lado, defendem que o Governo apoie, no âmbito da votação agendada para 6 de outubro, no Comité Técnico de Veículos a Motor (TCMV), o alargamento a toda a UE da autorização para homologação para testes desta tecnologia, bem como, em futuras votações naquela sede, posições favoráveis ao reconhecimento e à realização de testes de tecnologias de condução autónoma já autorizadas noutros países europeus.

Os deputados da IL consideram que, em matéria de mobilidade, em particular na mobilidade autónoma, a União Europeia “tem desperdiçado a oportunidade de implementar avanços significativos”, ficando para trás face a economias como a China e os Estados Unidos.

Embora reconheça que o Governo já deu “passos significativos” no sentido de promover a condução autónoma no país, ao “fazer aprovar o regime jurídico do licenciamento de testes de sistemas automáticos de condução, assinala que a “existência de um edifício jurídico e regulatório nacional não deve impedir ou limitar o reconhecimento de soluções já autorizadas noutros Estados-membros, sob pena de Portugal se colocar numa posição de desvantagem face a outros países europeus”.

Segundo o grupo parlamentar liberal, a possibilidade de reconhecimento nacional de homologações para efeitos de testes permite “conciliar a necessidade de segurança e supervisão com a criação de condições para que tecnologias já avaliadas e autorizadas noutros Estados-membros possam ser testadas em Portugal, de forma a evitar a duplicação desnecessária de procedimentos e a fragmentação do mercado europeu em matéria de inovação”.

Quanto à votação do Comité Técnico para os Veículos a Motor, o Governo de Luís Montenegro ainda não manifestou publicamente qualquer posição relativamente ao assunto. Por isso, torna-se essencial, no entender da IL, “manifestar uma intenção clara de que Portugal faça parte do leque de países que apoia a generalização dos testes desta tecnologia em espaço europeu, votando favoravelmente este ato de execução”.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Liberais pressionam Governo a acelerar testes nos carros autónomos

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Empresas pagam 45 mil euros para testes a carros autónomos

Mariana Bandeira,

Portaria divulgou esta quinta-feira as taxas e cauções para obter licenças para testar veículos sem condutor nas estradas portuguesas. Emissão de pareceres para o licenciamento custa mais 200 euros.